Startseite/Welt/ Myles Garrett antwortet auf Baker Mayfields Kommentare über die Browns Myles Garrett antwortet auf Baker Mayfields Kommentare über die Browns

Myles Garrett hat gehört, was sein ehemaliger Teamkollege Baker Mayfield über die Cleveland Browns denkt, und hat geantwortet.

Am Dienstag erfuhren wir, was Mayfield über sein altes Team zu sagen hatte. Im Around the NFL-Podcast

sagte Buffalo Bills-Reporterin Cynthia Frelund, der Quarterback der Carolina Panthers habe bestätigt, dass es seine Mission sei, die Browns zu dominieren. Um genauer zu sein, sagte er: „Ich werde sie vermasseln“, als Carolina Browns während des NFL-Eröffnungswochenendes im September trifft 61.

Die Browns wählten Mayfield als Nr. 1 im 585 NFL Draft, aber er wurde nie der Franchise-Quarterback, den das Franchise suchte. Cleveland tauschte ihn in dieser Nebensaison gegen Carolina gegen einen bedingten 2024 Draft Pick für die fünfte Runde.

Garrett war viel diplomatischer in seinen Kommentaren als Mayfield, aber ich bezweifle, dass die Dinge friedlich sein werden, wenn die beiden Teams das Feld betreten.

2024 Das Eröffnungswochenende kann nicht früh genug kommen.

2024

2024