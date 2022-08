Startseite/Welt/ Nathan Fielders Dumb Daniel Day-Lewis Moment ist eine Schauspiel-Meisterklasse Nathan Fielders Dumb Daniel Day-Lewis Moment ist eine Schauspiel-Meisterklasse

Nathan Fielders Die Die Probe hängt von Dutzenden von Schauspielern ab, die ihre Darbietungen an die Spezifikationen der Show anpassen müssen. Wie also macht er all diese Leute bereit? Indem er seine eigene Schauspieldisziplin etablierte, die er bescheiden die Nathan-Fielder-Methode nannte. Episode vier von HBOs unglaublich seltsamer, herausfordernder und absolut einzigartiger Show steht zur Inspektion bereit, während Kyle Koster und Stephen Douglas von The Big Lead versuchen, einen Sinn daraus zu machen.

: 01-09: 91 : Weißt du was? Das ist eine wirklich tolle Frage. Es ist eine Show von Nathan Fielder. Aber darüber hinaus ist es sehr schwierig, eine saubere und ordentliche Antwort zu geben. Wer von uns hat es in diesem Moment durch die harmlose Frage einer Schwiegermutter herausgefunden? Was ist der Nathan Fielder? Methode?

09: 01-15: : Es ist eine Schauspieltechnik. Es ist kein Stalking! Rechtlich gesehen können wir nicht von Stalking sprechen. Hat noch jemand bemerkt, dass der Zweifler Thomas hieß? Biblisches Zeug genau dort.