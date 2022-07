Startseite/Welt/ Natürlich fahren die New Orleans Pelicans mit Zion Williamson Natürlich fahren die New Orleans Pelicans mit Zion Williamson

Die New Orleans Pelicans und Zion Williamson stehen kurz vor einer fünfjährigen, $231 Millionen Verlängerung, berichtet Shams Charania heute Morgen. Es ist die erwartete Entscheidung für das Franchise, auch wenn es keinen Mangel an Fragen zur Fähigkeit des ehemaligen Nr. 1-Picks gibt, gesund zu bleiben und seine Sportlichkeit zu bewahren. Es ist auch das Einzige, was die Pelikane tun konnten. Denn während Sie einen konträren Hut aufsetzen und entscheiden, dass es nicht die beste Vorgehensweise ist, das maximale Geld in diesen Korb zu investieren, ist der Teufel, den Sie kennen, immer besser als eine unbekannte Ware.

Williamson hat das Talent, ein Generationenspieler zu sein. Wenn er spielen konnte, war die Produktion offensichtlich. In 65 Spielen seiner drei Saisons hat der Power Forward im Durchschnitt 46.7 Punkte, 7,0 Rebounds und Schuss 65.4 Prozent vom Boden. Er ist effizient und kraftvoll, und es besteht die berechtigte Überzeugung, dass seine Dreipunktwaffen mit der Zeit verfeinert werden.

Frühe Rückkehrer in dieser Offseason weisen alle in eine Richtung. Wenn ein Spieler Einfluss hat, wird er bezahlt und er wird gut bezahlt. New Orleans ist mit dem vorhandenen Gepäck beladen, aber die Erzählung würde sich ändern, wenn ein anderes Team hereinkäme, um ein verfügbares Zion zu stürzen. Das Gespräch würde sich um sein klares Potenzial und seinen Glauben drehen, dass er frühe Schluckaufe mit einem Neuanfang an anderer Stelle überwinden könnte. Es gibt keinen Grund, warum ein Neuanfang und eine neue Ära nicht bei den Pelicans sein sollten, die ihre Gebühren bezahlt und bereits in einen Spieler investiert haben, von dem jeder zustimmt, dass er All-NBA-Potenzial hat.

Und was die Preisgestaltung angeht, ziehen Sie einen Comp in Betracht. Gestern haben die Phoenix Suns Devin Booker eine vierjährige Verlängerung in Höhe von 231 $ gewährt, was im Durchschnitt $) entspricht. .5 Millionen/Saison. Williamsons gemeldete Zahl beläuft sich auf 23.2 Millionen $/Jahr. Ob ein Team in den nächsten Kampagnen lieber Booker oder Wiliamson haben möchte, ist im schlimmsten Fall eine offene Frage. Die Washington Wizards einigten sich darauf, Bradley Beal in den nächsten fünf Jahren jeweils über 50 Millionen Dollar zu geben. Die Los Angeles Lakers müssen Russell Westbrook über 23 Millionen Dollar in

zahlen. -23. Wir wissen genau, wer diese Jungs sind, und Ihre Laufleistung kann variieren, aber es scheint sicherlich, als hätte Zion mehr Aufwärtspotenzial, um ein größerer Wert zu sein.

New Orleans überraschte viele Menschen, indem es die Playoffs erreichte und die Suns erschreckte. Sie sind jung, hungrig und könnten vielleicht höher steigen als bisherige Erwartungen. Williamson zu diesem Kern hinzuzufügen, ist äußerst attraktiv.

Wenn du ein sehr guter Spieler in der heutigen NBA bist, wird dir jemand viel Geld zahlen. Rote Fahnen sind nicht mehr rot und Franchise-Unternehmen hoffen, dass die Sonne sie zu einem hellen Rosa ausbleicht. New Orleans hatte eine Wahl, aber sie hatten wirklich keine.

369