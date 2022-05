Phoenix Suns-Trainer Monty Williams wurde gewählt der COY der NBA, sagt Buch Quellen. Eine formelle Ankündigung wird heute noch erwartet.

— Book (@DevinBook) 9. Mai 2022

Ja, Booker hat die üblichen Insider in den Nachrichten geschlagen, also hat er Adrian Wojnarowski und Shams Charania geschnappt. Mann, ich frage mich, wer ihm die Neuigkeiten zugespielt hat. Die Liga möchte möglicherweise eine Untersuchung einleiten.

2022 Williams führte die Suns zu einer brillanten Saison. Sie beendeten 39- mit die Top-Seed in der Western Conference. Sie hatten die höchste Bilanz in der NBA mit acht Spielen Vorsprung auf den zweitplatzierten Memphis. Nachdem er die Suns in der vergangenen Saison zum NBA-Finale geführt hatte, hat sich Williams dieses Jahr den Zuschlag verdient.

