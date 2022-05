Startseite/Welt/ NBA-Schiedsrichter Scott Foster weiß, wer Jack Harlow ist, aber nicht warum NBA-Schiedsrichter Scott Foster weiß, wer Jack Harlow ist, aber nicht warum

Die Boston Celtics und die Milwaukee Bucks haben am Sonntagnachmittag ihre Playoff-Serie der zweiten Runde beendet. Es war eine mit Stars besetzte Affäre, bei der Rapper Jack Harlow am Hof ​​saß. Dies führte zu einem der witzigsten und humanisierendsten Momente, die Sie jemals sehen werden, wenn NBA-Schiedsrichter in ein großes Playoff-Spiel verwickelt sind. Während einer Unterbrechung der Aktion fragte Scott Foster Ed Malloy: „Wer ist Jack Harlow?“ Keiner der Beamten hatte eine Ahnung.