NBC erholt sich gut mit verbesserter Übertragung der Open Championship

NBCs Präsentation der US Open im letzten Monat war ärgerlich und blieb nicht unbemerkt, da Golffans überall mit der allgegenwärtigen Werbung an ihre Belastungsgrenze gingen und diese überschritten Pausen und Desinteresse, Schüsse auf dem Platz zu zeigen. Wir bringen das nicht zur Sprache, um die Vergangenheit neu zu prozessieren, sondern um den Rahmen für die Erwartungen an die Open Championship zu schaffen. Sie waren niedrig, aber in den tiefsten, hoffnungsvollsten Teilen blühte der Optimismus auf, dass die vielen Beschwerden – oder einfach weniger Inventar zu haben – eine schmackhaftere Erfahrung darstellen würden.

Vor diesem Hintergrund ist es mir eine besondere Ehre zu berichten, dass die heutige Sendung viel, viel besser war. Vielleicht hatten die Frühaufsteher, die die Energie hatten, mit der Morgendämmerung aufzuwachen und sich die morgendliche Action von St. Andrews anzusehen, eine andere Reise, aber die spätere Berichterstattung auf USA Network war ausgesprochen kompetent und in der Lage, mit der Action Schritt zu halten. Wir bekommen ein gründliches Verständnis des großen Ganzen, während wir immer noch jeden Schlag, jede Annäherung und jeden Putt von den Festzeltspielern sehen. Das Tempo ist auf den Punkt gebracht – vielleicht nicht so schnell und wild wie an jedem anderen Wochenende im Saisonkalender, aber dennoch angemessen ehrfürchtig, ohne überreizt zu werden.

Vignetten haben war ordentlich und additiv, Ausflüge zum Schreibtisch anstelle von Wettbewerben sind rar gesät, ohne die Art von Farbe und Charakter zu verlieren, die präsentiert werden müssen, wenn der Sport auf seinen heiligsten Boden kommt. Die Grafiken von NBC sind gestochen scharf und allgegenwärtig und spiegeln die königliche Natur des Turniers wider.

Es erscheint mir notwendig, im Interesse der Fairness auf all dies hinzuweisen. Es erscheint auch notwendig zu beachten, dass noch drei Tage verbleiben und jede Umkehrung des etablierten Mittels sowohl bemerkt als auch nicht geschätzt wird. In einer idealen Welt wären beide Majors so auf dem Bildschirm gemalt worden. Einer von zwei ist besser als null von zwei.