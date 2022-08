Startseite/Welt/ Nebraska, Northwestern-Fans boten Freibier an, nachdem das WLAN im Aviva Stadium in Dublin ausgefallen war Nebraska, Northwestern-Fans boten Freibier an, nachdem das WLAN im Aviva Stadium in Dublin ausgefallen war

Northwestern tritt heute im Rahmen des Auftakts der Woche 0 des College-Footballs gegen Nebraska an. Dies wäre weitgehend unauffällig, wenn sie in den Vereinigten Staaten spielen würden. Aber das sind sie nicht! Die Wildcats duellieren sich im Rahmen des ersten Aer Lingus College Football Classic mit den Cornhuskers in Dublin.

Ziemlich süß für die irischen CFB-Fans da draußen und noch besser für alle Absolventen aus dem Nordwesten/Nebraska, die eine Reise über den großen Teich machen wollen. So schwer es auch zu glauben ist, die Dinge verbesserten sich während des Spiels erheblich.