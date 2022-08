Startseite/Welt/ Nein, Kevin Durant denkt nicht an den Ruhestand Nein, Kevin Durant denkt nicht an den Ruhestand

Die Brooklyn Nets und Kevin Durant sehen auf jeden Fall so aus, als würden sie auf eine Trennung zusteuern. Durant will einen Trade und Brooklyn-Besitzer Joe Tsai hat sein Front Office und seinen Trainerstab gegenüber seinem Starspieler unterstützt. Die Netze werden für den ehemaligen NBA-MVP niemals den gleichen Wert bekommen, also spielen sie das Wartespiel, um zu sehen, ob ein Angebot kommt. Wir haben nichts als Spekulationen, bis es tatsächlich Bewegung gibt und die Dinge anfangen, albern zu werden.

Stein fuhr fort zu sagen, dass es schwer ist, sich das vorzustellen 30-Jährige ging eigentlich in den Ruhestand, aber er konnte sich vorstellen, dass er den Medientag und das Trainingslager aussetzte. Er glaubt auch, dass Durant hinter den Kulissen Ärger machen wird, bis er einen Handel zu einem bevorzugten Ziel bekommt – wahrscheinlich Phoenix, Miami, Boston oder Philadelphia.

Nun, Durant bekam Wind von dieser Geschichte ein paar Stunden nachdem sie veröffentlicht wurde und natürlich antwortete er auf Twitter darauf.