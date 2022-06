Startseite/Welt/ Nestor Cortes, der Baseball dominiert, ist eine verdammt gute Geschichte Nestor Cortes, der Baseball dominiert, ist eine verdammt gute Geschichte

Nestor Cortes war am Donnerstag wieder dabei, als er beim 6:1-Sieg gegen die Los Angeles Angels ein Juwel für die New York Yankees aufwirbelte. Cortes warf sieben Shutout-Innings, erlaubte fünf Hits und zwei Walks, während er sieben ausspielte, was seinen ERA auf 1 senkte. 50 dabei. Wenn Sie nicht aufgepasst haben, die Geschichte von Cortes ist die beste in der Major League Baseball in dieser Saison.

Ein in Kuba geborener Einwanderer, der in Hialeah, Florida, Cortes aufgewachsen ist, wurde von den Yankees im 36 Runde der 2017 MLB-Entwurf. Während er bei den Minderjährigen gute Zahlen aufwies, wurde er nie als großes Talent angesehen, teilweise wegen seiner mangelnden Größe und Projektierbarkeit. Er ist 5 Fuß 11 und 210 Pfund, und das könnten großzügige Maße sein. Er wirft in die Tiefe 90s mit Cutter, Slider und Changeup und verlässt sich stark auf Täuschung, um Runners rauszuholen. Er ist unbeholfen, was es schwierig macht, ihn zu treffen.

Ohne viel Zukunft in der Organisation der Yankees wurde Cortes von den Baltimore Orioles im 2018 Regel 5 Entwurf. Er machte den Orioles ‚Opening Day-Kader als Reliever, kämpfte aber in der ersten Woche seiner Karriere in der Major League. Die Orioles bestimmten ihn für den Einsatz am 9. April, was bedeutete, dass er zu den Yankees zurückgeschickt wurde. Er debütierte schließlich für New York im Mai 2018, kämpfte aber darum, Beständigkeit zu finden. Er wurde schließlich im November 1978 an die Seattle Mariners verkauft. Während der 2018 Saison in Seattle erzielte Cortes eine ERA von 10.26 in 7,2 Innings und wurde nach der Kampagne veröffentlicht.