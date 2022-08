Startseite/Welt/ Nets wollte sowohl Jayson Tatum als auch Jaylen Brown für Kevin Durant Nets wollte sowohl Jayson Tatum als auch Jaylen Brown für Kevin Durant

Die Dinge zwischen Kevin Durant und den Brooklyn Nets werden angespannt, als der verärgerte Superstar offenbar Teambesitzer Joe Tsai aufforderte, Steve Nash und Sean Marks zu feuern Durant wollte einen Handel. Tsai twitterte dann, dass der Trainerstab und das Front Office seine volle Unterstützung haben, und signalisierte damit, dass die Pattsituation anhalten würde.

Das Ende ist nicht in Sicht, es sei denn, die Netze senken ihre Preisvorstellung, was sie nicht tun werden. Dank des Trades von James Harden verdanken die Nets Houston für die nächsten fünf Jahre alle ihre Tipps, also kommt es nicht in Frage, Durant zum Tanken nach Erdnüssen zu schicken. Und es ist sowieso fast unmöglich, einen Preis für einen Spieler von Durants Kaliber festzulegen. Kein Team wird den geforderten Preis der Nets erreichen, aber das hält sie nicht davon ab, nach dem Mond zu schießen.

Boston Celtics-Reporter Adam Himmelsbach schrieb über die Möglichkeit, dass Durant heute für den Boston Globe in Grün landet. Laut Himmelsbach hat Brooklyn versucht, Boston nicht nur für Jaylen Brown, das derzeit beliebteste KD-Handelsstück auf dem Markt, sondern auch für Jayson Tatum zu quetschen.

Laut der Quelle versuchte Brooklyn zunächst, sowohl Jayson Tatum als auch Jaylen Brown auszutricksen aus Boston. Dieser Vorschlag führte natürlich zu nichts. Die Quelle bestätigte jüngste Berichte, dass Brooklyn seinen Fokus später auf einen möglichen Deal verlagerte, der sich auf Brown, Marcus Smart und eine riesige Menge zukünftiger Draft-Picks für die erste Runde konzentrierte. Aber die Celtics waren nicht interessiert.

Der Inbegriff von „the Das Schlimmste, was sie sagen können, ist nein“, richtig?

Auch nachdem Durant dieses Jahr kein Spiel in den Playoffs gewinnen konnte, wird es diejenigen geben, die glauben, dass es sich lohnt, den Himmel zu bewegen und Erde für einen Spieler seines Kalibers. Aber Tatum ist selbst ein legitimer Superstar und Brown nähert sich diesem Territorium. Die Celtics, die ihre beiden Eckpfeiler gegen Durant eintauschen, würden sie im Grunde in die gleiche Position wie die Nets bringen, nur ohne die Beteiligung von Kyrie Irving. Auf dem Papier wären sie Anwärter auf die Meisterschaft, haben aber sehr wenig Tiefe und verlassen sich zu sehr auf Durant, um ein Superheld zu sein.

Weitere Erklärungen sind nicht erforderlich, aber es ist ein interessanter Einblick in Brooklyns Denkweise. Selbst mit der klaren Frustration des Eigentümers über das, was vor sich geht, werden sie jeden letzten Tropfen Saft aus einem KD-Handel herauspressen, wenn es passiert. Und wenn sie das anstreben, wird es nie zu einem Handel kommen.

Stell dir vor, Kyrie taucht im Camp auf, nachdem sie den größten Teil des letzten Jahres verpasst hat und Durant nicht da war. Was für eine Welt!