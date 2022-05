Startseite/Welt/ Netze stehen vor einer Brauereikatastrophe aufgrund von Kevin Durants Affinität zu Kyrie Irving Netze stehen vor einer Brauereikatastrophe aufgrund von Kevin Durants Affinität zu Kyrie Irving

Das Drama um die Brooklyn Nets endete nicht mit ihrer Saison, einem Sieg gegen die Boston Celtics. Weit gefehlt. Kyrie Irvings Entscheidung, nach dem Verlust wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu treten, gab allen viele seltsame Zitate, über die sie nachdenken und versuchen konnten, Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ben Simmons wurde wegen eines Bandscheibenvorfalls im Rücken operiert, was sehr besorgniserregend ist. Und jetzt erfahren wir von Beat-Reporter Kristian Winfield von den New York Daily News, dass sich eine potenzielle Katastrophe zusammenbraut.

Winfield berichtete von zwei wichtigen Nuggets – die Nets sind jetzt „nicht bereit“, Irving eine maximale Vertragsverlängerung zu gewähren, und Kevin Durant hat nicht mit Brooklyn gesprochen Front Office, seit er von den Celtics für den Sommer nach Hause geschickt wurde.

Winfield weist auch genau darauf hin, dass Irving sich nicht mit einer Art kurzfristiger Vereinbarung zufrieden geben wird, die ihn gut bezahlt, während er den Nets zukünftige Flexibilität ermöglicht. Entscheidet er sich in diesem Sommer für seine Spieleroption und geht mit einem auslaufenden Vertrag ins nächste Jahr, kann ein falscher Schritt zu einer Verletzung führen, die seine zukünftigen Verdienstmöglichkeiten extrem schmälert. Irvings Talent allein gibt ihm die Möglichkeit, ein passenderes Arrangement zu fordern – und jetzt scheint es, als hätte er auch Durant als Druckmittel. Das sind nicht unbedingt neue Informationen, aber es scheint jetzt fast sicher zu sein, dass Durants Meinung über seinen sprunghaften Teamkollegen nicht genug geändert wurde, um für eine große Änderung offen zu sein.

Brooklyn befindet sich also in einer nicht gerade beneidenswerten Position. Die Nets können Irving in den nächsten vier Jahren entweder mehr als 200 Millionen Dollar zahlen und die Daumen drücken, dass er weder verletzt noch in diesem Moment zu Jesus gekommen ist führt zu einer weiteren Unterbrechung. Oder sie fordern ihn heraus, sich von seiner Spieleroption zu entfernen, was den Zorn von Durant riskiert und nichts an ihrer Fähigkeit ändert, den Kader in dieser Nebensaison zu ändern.

Keine der Optionen scheint großartig zu sein. Offensichtlich reicht es aus, Durant und Irving zusammen auf dem Platz zu haben, um die meisten Basketballprobleme zu decken, aber Irving hat uns letztes Jahr gezeigt, dass Basketballprobleme die geringsten Sorgen der Nets sind. Und sie waren beide während des gesamten diesjährigen Nachsaisonlaufs auf dem Platz, der nach vier Spielen endete. Durant und Irving sind sehr gut als Paar, aber es ist ein Mannschaftssport. Die Nets müssen auf eine bessere Gesundheit hoffen und ihnen mehr Hilfe leisten, haben aber nur sehr wenige Möglichkeiten, dies zu tun, mit oder ohne Irving.

Es ist schwer, es als etwas anderes als eine sich zusammenbrauende Katastrophe zu sehen. Wenn Durant bereit wäre, Irving zu verwenden, um den Dienstplan auf irgendeine Weise zu verbessern, würde das helfen. Aber es scheint, dass die beiden immer noch ein Pauschalangebot sind. Und die Nets müssen sich dieser Tatsache stellen, auch wenn sie derzeit nicht bereit sind, dem Point Guard einen massiven Deal zu machen. Wenn Durant sagt, dass er weg ist, wenn Irving es ist, gibt es nur eine Sache zu tun.

