Neue Produkteinführungen und Entwicklung im Markt für In-Mold-Etiketten durch Wettbewerbsstrategieanalyse

Marktanalyse und Ausblick: Globaler In-Mold-Label- Markt

Der Markt für In-Mold-Etiketten wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 voraussichtlich um 5,22 % wachsen. Der Marktforschungsbericht von Data Bridge zum Markt für In-Mold-Etiketten bietet Analysen und Informationen zu den verschiedenen Faktoren, die erwartet werden sich während des Prognosezeitraums durchsetzen und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf das Marktwachstum liefern. Die steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken beschleunigt das Wachstum des Marktes für In-Mold-Etiketten.

Wichtige hier aufgeführte Unternehmen: CCL Industries, CONSTANTIA, Huhtamaki, COVERIS, Cenveo Corporation, Fuji Seal International, Inc., Multi-Color Corporation, EVCO Plastics, Innovia Films, AVERY DENNISON CORPORATION, Serigraph Inc, Yupo Corporation, TASUS Corporation und Tsuchiya Corporations der globalen Gruppe Hammer Packaging, Corp., Admark Visual Imaging

Formetiketten sind in der Verpackungsindustrie weit verbreitete Produkte zur Dekoration eines Objekts und bestehen aus Materialien wie Polyethylen und ABS-Harz und Polyvinylchlorid. Diese Produkte werden durch Spritzgießen, Thermoformen und Blasformen hergestellt. Mehrere Mobiltelefonhersteller verwenden diese Technologie aufgrund ihrer verschleißfesten Natur anstelle von Sprühlackierung.

Die steigende Neigung zu attraktiven Verpackungen und die steigende Nachfrage nach einem ästhetischen etikettenfreien Erscheinungsbild und mehrfarbigen Drucken auf Konsumgütern sind die Haupttreiber für das Wachstum des In-Mold-Etikettenmarktes. Die zunehmende Integration von In-Mold-Etiketten in Produktverpackungen und die zunehmende Beliebtheit dieser Etiketten, da sie mehr Informationen über das Produkt anzeigen und ein positives Markenimage für ein Unternehmen schaffen, beschleunigt das Wachstum des Etikettenmarktes für Muscheln. Die hohe Nachfrage nach kostengünstigen, hochwertigen Etiketten in der Pharma- , Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie Branchen und die zunehmende Digitalisierung im Etikettendruckprozess beeinflussen den In-Mould-Label-Markt weiter. Die wachsende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken, die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Etiketten, die wachsende Nachfrage nach Etiketten, die eine effektive Marken-zu-Produkt-Erkennung bieten, und Unternehmen, die sich aufgrund der gesteigerten Produktionseffizienz für In-Mold-Etikettierung entscheiden, wirken sich positiv auf die In-Mold-Etikettierung aus. Markt für Schimmeletiketten. Darüber hinaus bietet die wachsende Nachfrage aus Frankreich und Deutschland den Marktteilnehmern von In-Mold-Etiketten im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 profitable Möglichkeiten.

Nach Region:

Nordamerika (Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und Italien)

Asien-Pazifik (China, Japan, Korea, Indien und Südostasien)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Kolumbien usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Nigeria und Südafrika)

Marktumfang und Marktgröße für In-Mold-Etiketten

Der Markt für In-Mold-Etiketten ist nach Material, Technologie, Drucktechnologie, Druckfarbe und Endverwendung segmentiert. Das Wachstum in verschiedenen Segmenten hilft Ihnen, das Wissen über die verschiedenen Wachstumsfaktoren zu erlangen, die voraussichtlich auf dem Markt vorherrschen werden, und verschiedene Strategien zu formulieren, die Ihnen helfen, die wichtigsten Anwendungsbereiche und die Unterschiede zwischen Ihren Zielmärkten zu identifizieren.

Auf der Grundlage des Materials wird der Markt für In-Mold-Etiketten in Polypropylen, Polyethylen, Polyvinylchlorid, ABS-Harze und andere unterteilt.

Auf der Grundlage der Technologie wird der In-Mold-Label-Markt in Blasformverfahren, Spritzgussverfahren und Thermoformen unterteilt.

Basierend auf der Drucktechnologie ist der Markt für In-Mold-Etiketten in Flexodruck, Offsetdruck, Tiefdruck, Digitaldruck und andere unterteilt.

Auf der Grundlage der Druckfarbe wird der Markt für In-Mold-Etiketten in UV-härtende Tinten, hitzehärtende Tinten, wasserlösliche Tinten und andere unterteilt.

Auf der Grundlage des Endverbrauchs ist der Markt für In-Mold-Etiketten in Körperpflege, Automobil, Lebensmittel und Getränke, Gebrauchsgüter und andere unterteilt.

