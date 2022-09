Neuer Vertrag mit Russell Wilson Schlechte Nachrichten für Lamar Jackson

Deshalb geht es nach der Wilson-Verlängerung nicht um die Broncos, sondern um Lamar Jackson.

Jackson geht in das letzte Jahr seines Deals und nach dem Watson-Vertrag kannte jeder die Verhandlungen zwischen Jackson und den Baltimore Ravens würden strittig sein. Es ist auch leicht zu verstehen, warum. Jackson ist ein ebenso guter QB wie Watson (wohl sogar noch besser, wenn man seine MVP-Trophäe bedenkt) mit null Bedenken außerhalb des Feldes. Wenn Watson fast eine Viertelmilliarde Dollar bekommen hat, ohne dass Fragen gestellt werden, warum sollte Jackson das nicht tun?

Es ist eine starke Logik, Aber die Ravens (wie fast alle anderen NFL-Teams) sind ziemlich zurückhaltend, wenn es darum geht, jemandem voll garantierte Deals zu geben. Es ist einfach nicht so, wie die Dinge gemacht werden. Watson schloss sich Kirk Cousins ​​als die beiden einzigen QBs in der Geschichte der Liga an, die vollständig garantierte Deals erhielten. Doch selbst wenn man die relativ schwachen Präzedenzfälle anerkennt, wie könnten die Ravens wirklich in gutem Glauben argumentieren, dass Jackson nicht die gleiche Art von Deal verdient wie Watson?