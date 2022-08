Startseite/Welt/ New York Yankees Trade Deadline bewegt sich immer schlechter New York Yankees Trade Deadline bewegt sich immer schlechter

Die New York Yankees schlugen gestern Abend ihren Crosstown-Rivalen New York Mets mit 4:2, was das Beste ist, was passieren kann eine Weile für die Nadelstreifen durch ein großes Maß. Die Yankees rissen in der ersten Hälfte ihren Zeitplan durch, brachen aber im letzten Monat aufgrund einer Kombination aus vorzeitigen, entscheidenden Verletzungen, natürlicher Regression und einer Menge Pech vollständig zusammen.

New York ist 5-15 in den dreien geworden Wochen seit dem Handelsschluss am 2. August. Sie waren seit der All-Star-Pause schlecht, aber aus irgendeinem Grund markierte die Frist den Beginn einer dramatischen Talfahrt. Yankees-Fans sind darüber sehr verärgert. Und es wird noch schlimmer durch die Tatsache, dass sie zu besagter Frist zwei Spieler über Bord geworfen haben, die für ihre neuen Teams auf eine Weise sehr nützlich waren, die die Yankees sicher jetzt nutzen könnten.

Die Amis tauschten Jordan Montgomery am Tag der Frist gegen die St. Louis Cardinals ein, und ihre Argumentation ergab Sinn – er würde nicht gehen Um bei guter Gesundheit Teil der Playoff-Rotation zu sein, rechnet er nicht damit, aus dem Bullpen heraus großartig zu sein, und daher können sie genauso gut einige Vorteile aus ihm herausholen. Für Montgomery und die Cardinals hat es großartig geklappt – der Linkshänder war nichts weniger als herausragend, seit er die Uniformen gewechselt, einen verdienten Lauf in vier Starts aufgegeben und zuletzt einen kompletten Spielausschluss erzielt hat.

Dann ist da noch Joey Gallo. Ach, Joey Gallo. Selbst inmitten einer historischen ersten Halbzeit wurde kein Yankee mehr gehasst als Joey Gallo. Der Schläger verbrachte Monate im vielleicht schlimmsten Einbruch seiner Karriere und schaffte nur 15 Treffer, die seinen

entsprechen Strikeouts in 82 gespielten Spielen. Die Yankees gaben ihn im Grunde kostenlos an die Los Angeles Dodgers, offensichtlich in der Hoffnung, dass es eine Addition durch Subtraktion geben würde, wenn Gallos At-Fledermäuse gegen irgendjemand anderen eingetauscht würden. Wie Sie wahrscheinlich anhand der Richtung dieses Artikels erraten haben, hat Gallo auf magische Weise seinen Schläger in LA gefunden und bisher drei Homeruns in 12 Spiele für die Dodgers.

Wie bereits erwähnt, haben die Yankees diese Jungs zum Stichtag verlegt, weil es Sinn machte. Dies ist kein „Gotcha“-Artikel darüber, wie New York seinen Kader ungeheuer falsch eingeschätzt und die beiden schlimmsten Züge möglich gemacht hat. Es ist eher ein Hinweis darauf, wie jede einzelne Kleinigkeit für die Yankees in sehr kurzer Zeit schief gelaufen ist. Ihre beiden größten Probleme seit dem Stichtag waren die laufende Produktion und das Pitching, also wären die beiden Jungs, die sie zum Stichtag getauscht haben, natürlich sehr hilfreich gewesen, um diese Probleme zu verschleiern, während der Zug wieder auf die Gleise fuhr.

Das ist aber Baseball für dich.

