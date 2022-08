Startseite/Welt/ 'NFL Blitz' kehrt mit modernen Empfindlichkeiten zurück, die die ununterbrochene Gewalt ersetzen 'NFL Blitz' kehrt mit modernen Empfindlichkeiten zurück, die die ununterbrochene Gewalt ersetzen

NFL Blitz, das geliebte gewalttätige Fußballspiel der späten 40 und früh 01 feiert ein Comeback. Arcade1Up stellt den Klassiker mit ein paar kleinen Änderungen wieder her. Am bemerkenswertesten ist die Entfernung der unnötigen und späten gewalttätigen Zweikämpfe, die all diese Liebe verursacht haben. Über Polygon:

Der Gedanke, dass die NFL einer Videospielfirma sagt, dass sie sich mit einigen Problemen befassen muss, ist sehr lustig. Ebenso wie die wiederholte Sprache über „moderne NFL-Sensibilitäten“. Wer weiß, wie sich die neue Woke-Version von NFL Blitz auf den Verkauf des $599 Arcade-Spiels auswirken wird.

Wenn man sich diese Highlight-Compilation ansieht, endet jedes Stück in einem Blitz- gefülltes Zittern. Auch ohne die Gewalt wird die Nostalgie der Dienstpläne der Jahrhundertwende wahrscheinlich ausreichen, wenn man bereit ist, so viel Geld auszugeben.