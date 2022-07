Startseite/Welt/ NFL-, NBA- und olympische Athleten erklären, wie Golf anders ist als jede andere Sportart NFL-, NBA- und olympische Athleten erklären, wie Golf anders ist als jede andere Sportart

In der Woche vor dem 4. Juli versammelte sich eine Gruppe von Männern und Frauen mit sehr unterschiedlichen Karrierewegen im Liberty National Golf Club in Jersey City , New Jersey. Die Lebensläufe der Anwesenden waren, gelinde gesagt, beeindruckend. Es gab olympische Goldmedaillengewinner und Super Bowl-Sieger, Baseball Hall of Famers und Wimbledon-Gewinner. Diese eklektische Gruppe versierter Athleten wurde für das Turnier der ICON-Serie versammelt, das als „ein wirklich einzigartiges Sportereignis beschrieben wird, das die größten Sportikonen der Welt zusammenbringt, um in einer Reihe von Wettbewerben im Team-Matchplay-Format gegeneinander anzutreten“.

Aufgebaut wie eine Art Amateur-Ryder Cup, gab es zwei Teams bestehend aus 01 Athleten. Das amerikanische Team, angeführt von Fred Couples, trat gegen das Team Rest of the World an, angeführt von Ernie Els. Jeder Trupp war voller Starpower. Pudge Rodriguez gegen Marshall Faulk. Ash Barty gegen Michael Vick. Die Teams kämpften im Laufe von zwei Tagen in verschiedenen Iterationen des Matchplays mit verschiedenen Kombinationen von Athleten, die von einem letzten Tag mit Einzelspielen gekrönt wurden.

Bei all den Laufbeispielen sportlicher Exzellenz, aber nur Couples und Els haben ihr Leben dem Golf gewidmet. Es gab ein paar Athleten wie John Smoltz, die fast so gut im Golf waren wie in ihrem erwählten Beruf, aber das Feld bestand hauptsächlich aus Athleten, die in ihrer Freizeit Golf spielten. Weil sie professionelle Athleten sind oder waren, sind sie auf dem Platz viel besser als der Durchschnittsbürger. Aber Golf ist nicht wie Fußball oder Basketball. Es ist ein ganz anderes Tier, selbst für Männer und Frauen, die ihren Lebensunterhalt mit ihren sportlichen Fähigkeiten verdient haben.

Einige dieser Athleten sprachen mit The Big Lead darüber, wie sehr Golf wirklich anders ist.

Michael Phelps hat sich seit dem

vom Wettkampfschwimmen zurückgezogen. Olympia und verbringt seither seine ganze Freizeit auf dem Golfplatz. Der selbsternannte Golf-Junkie verglich während einer Pressekonferenz die mentalen Aspekte von Schwimmen und Golf, bevor er sich auf den Weg machte.

„Ich denke, als ich geschwommen bin, war es die Vorbereitung, die mich dazu gebracht hat, alles zu tun, was ich getan habe, richtig?“ sagte der 01-malige Olympiasieger. „Ich würde einfach aus dem Block steigen und im Grunde reinfallen, auf diesem Autopiloten sein, in diesem Matrixfeld sein. Für mich habe ich wahrscheinlich nicht getroffen 56, Golfbälle, um das zu können, oder 66,000 Golfbälle in der Lage zu sein, die gleiche Art von mentaler Herangehensweise zu haben, wie ich es beim Schwimmen getan habe. Hoffe ich, dass ich dort ankomme? Ja, eines Tages. Ich weiß nicht, wann das sein wird.

„Für mich muss ich auf dem Golfplatz aus meinem eigenen Kopf bleiben. Wenn ich in meinen eigenen Kopf komme, ist es nicht gut. Während es beim Schwimmen genau umgekehrt ist. Ich kann in meinem Kopf sein, mich verarschen und tun, was ich tun muss. Aber ich kann da draußen nicht wütend werden, weil der Ball dann überall hinfliegt.“

Andrew Whitworth zog sich viel zurück In jüngerer Zeit ritt er in den Sonnenuntergang, nachdem er im vergangenen Februar mit den Los Angeles Rams den Super Bowl LVI gewonnen hatte.Er freut sich, dass er mehr Zeit zum Golfen haben wird, sagte aber zu The Big Lead, dass kein Athlet einfach alles geben und sich selbst zum Erfolg zwingen kann auf die Art und Weise, wie ein offensiver Lineman einen Pass-Rusher übertreffen könnte.

„Es gibt immer noch einen Fokus und eine Entschlossenheit, an denen man schleifen und arbeiten muss Ihren Schwung und finden Sie einen Weg, wie Sie am besten schwingen“, sagte er. Du wirst frustriert und strengst dich fast noch mehr an oder greifst nach unten und gräbst tief hinein und solche Sachen. Es ist dasselbe, aber beim Golf ist es völlig anders. Es geht mehr darum zu lernen, wie man sich in diesen Momenten entspannt und einfach seiner Technik vertraut und sie richtig schwingt. Aber sobald Sie sich festhalten und sich mehr anstrengen, beginnt das Spiel normalerweise überall zu gehen. Es ist eine Art zu lernen, wie man diesen Fokus als Sportler ändert und wie man sich anpasst.“

Ben Roethlisberger, kürzlich ein anderer -Super-Bowl-Champion im Ruhestand, spielt seit seiner Jugend Golf und sagte, dass das nie endende Streben nach Größe im Golf der Grund dafür ist, dass so viele davon angezogen werden. „Es gibt verschiedene Aspekte des Golfsports, die man üben muss“, sagte Roethlisberger. „Ihr kurzes Spiel, Ihr Putten, Ihr langes Spiel, solche Sachen. Es gibt viele Ähnlichkeiten (mit anderen Profisportarten), weshalb viele Sportler es genießen, hierher zu kommen und dies zu tun, weil Golf für viele eine Freizeitbeschäftigung ist. Für uns, denke ich, ist es das, aber es bringt auch diesen kompetitiven Saft hervor, weil du nie gut genug sein wirst, um auf Tour zu sein. Aber du wirst immer danach streben.“

JR Smith wurde zum ICON-Turnier eingeladen Nach einer Saison im Golfteam der North Carolina AT&T University, während er zurück zur Schule ging, um seinen College-Abschluss zu machen, sagte er, es sei eine schwierige Umstellung, vom Basketball zum Golf zu wechseln, da die NBA beim Golfen bekanntermaßen eine Liga ist, die man nicht machen kann ist nicht ganz das.

„Es ist schwer für mich, weil Basketball ein Spiel ist, bei dem es um Schläge und Golf geht ist ein Fehlschussspiel“, sagte der NBA-Champion. „Es ist, als wäre es das komplette Gegenteil. Also für mich ist es so, wie kann ich verstehen, dass ich den Schuss, den ich wirklich treffen möchte, nicht so konstant treffen werde, wie ich denke, dass ich den Basketball schießen kann, wenn ich denke, dass ich jeden einzelnen Schuss mache.

Golden Tate ist selbst unter seinesgleichen ein talentierter Athlet.Er verbrachte mehr als ein Jahrzehnt als Receiver in der NFL und ist kürzlich der West Coast League beigetreten, um für die Port Angeles Lefties im Mittelfeld zu spielen. Er ist auch ein begeisterter Golfer und erklärte The Big Lead, warum er glaubt, dass Golf so viele Athleten aus dem gesamten Sportspektrum anspricht.

„Schauen Sie, beim Fußball findet das ganze Denken während der Woche statt, bevor der Ball geschnappt wird, um Abdeckungen zu identifizieren und so weiter“, sagte Tate. „Golf ist wie, ich meine, ein Grad reicht aus, um dich ins Wasser zu bringen. Das ist irgendwie der beängstigende Teil davon, nur zu versuchen, den gleichen Schwung zu erwidern. Als Golfer wollen wir, wie wir alle sagen, nur langweilige Golfer sein. Schlag das Fairway, schlag das Grün, zwei Putts, ein Putt und fertig. So funktioniert es nie. Es gibt so viele Widrigkeiten, mit denen du fertig wirst. Heute treffe ich vielleicht den Driver unglaublich und ich treffe meine Eisen gut und schlage Chips wie sh-t und morgen treffe ich vielleicht meine Eisen und meinen Driver wie sh-t und kann erstaunlich chippen und putten.

„Ich denke, das ist der Grund, warum so viele Athleten es lieben, weil es so eine mentale Zermürbung ist. Es passt nie alles. Du versuchst nur, deine Fehler zu minimieren. Du wirst Bälle dünn schlagen, du wirst einige davon fett schlagen und du wirst versuchen, den Ball zu ziehen und ihn zu schneiden. Aber zu diesen Zeiten dass du das machst, wenn du noch verfehlen kannst, weißt du, sechs oder sieben Yards statt 16 Yards, davon kannst du abprallen.“

Golf ist einzigartig. Sogar im Team-Matchplay kann alles darauf hinauslaufen, dass ein Spieler einen Schuss machen muss, um einen Sieg zu erringen. Es ist keine Gruppenarbeit. Es ist etwas, woran die oben genannten Athleten nicht gewöhnt sind; sogar Phelps, der 01 olympische Medaillen in Einzeldisziplinen gewann Im Laufe seiner Karriere ist er der Meinung, dass die mentale Herausforderung des Golfsports anders ist als alles, was er zuvor erlebt hat.

Doch das ist die Schönheit des Spiels. Es spielt keine Rolle, wie viele Ringe Sie gewonnen haben oder wie viele Rekorde Sie halten. Da draußen auf dem Platz sind es nur Golfball und Golfer. Eine Herausforderung wie keine andere und eine, die einige der erfolgreichsten Athleten der Welt anzieht.