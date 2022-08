Startseite/Welt/ NFL stellt fest, dass Stephen Ross nur darüber gescherzt hat, Brian Flores dafür zu bezahlen, dass er Spiele verliert NFL stellt fest, dass Stephen Ross nur darüber gescherzt hat, Brian Flores dafür zu bezahlen, dass er Spiele verliert

Die Miami Dolphins bekamen am Dienstag den Hammer von der NFL, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass das Team sowohl Tom Brady als auch Sean Payton in 2022. Die Liga hat den Dolphins ihren Pick in der ersten Runde 2023 und einen Drittrunder in

angedockt. . Darüber hinaus wurde Eigentümer Stephen Ross mit einer Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar belegt und bis Oktober suspendiert 17th, und Bruce Beal, stellvertretender Vorsitzender / Kommanditist von Dolphins, wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe von $ 75 belegt, . Die gute Nachricht für die Delfine ist, dass sie definitiv nicht getankt haben. Schauen Sie sich nur die Aussage von Ross an.