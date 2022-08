Startseite/Welt/ NFL will Deshaun Watson im Berufungsverfahren auf unbestimmte Zeit suspendieren NFL will Deshaun Watson im Berufungsverfahren auf unbestimmte Zeit suspendieren

Deshaun Watson wurde letzte Woche für die ersten sechs Spiele der NFL-Saison gesperrt. Die NFL hat nun Berufung gegen dieses Urteil eingelegt und strebt deutlich härtere Strafen an. Berichten zufolge will die Liga, dass Watson auf unbestimmte Zeit oder für mindestens ein Jahr suspendiert wird, plus eine erhebliche Geldstrafe.