Startseite/Welt/ Nick Castellanos hat eine Konfrontation in der Umkleidekabine mit einem Reporter wegen einer „dummen Frage“ Nick Castellanos hat eine Konfrontation in der Umkleidekabine mit einem Reporter wegen einer „dummen Frage“

Die Philadelphia Phillies haben am Samstagabend ihr zweites Spiel in Folge gegen die Chicago Cubs verloren. Nick Castellanos erzielte 0:4, nachdem er in der Nacht zuvor 0:5 gespielt hatte. Die Philly-Gläubigen buhten und in der Umkleidekabine nach dem Spiel fragte Jim Salisbury von NBC Sports Philadelphia Castellanos, ob er die Buhrufe gehört habe. Castellanos war nicht in Stimmung und sagte: „Nein, Mann, ich habe mein Gehör verloren.“ Er nannte es dann eine dumme Frage. Salisbury und Castellanos gingen dann hin und her, als die Dinge ein wenig hitzig wurden. Nach ein paar Sekunden trat jemand von PR ein, um das Q&A zu beenden.

Es wurde ein bisschen strittig in der # Phillies Clubhouse heute Abend während und nach der Medienverfügbarkeit von Nick Castellanos und unsere @6abc-Kameras waren dort. Gedanken zu diesem Austausch? pic.twitter.com/DcqmbIpz2e – Jamie Apody (@JamieApody) Juli 24, 2022

Jetzt Was wirklich interessant wäre, wäre, wenn Castellanos beschließt, sich entschuldigen zu müssen. Das Abspielen über das PA-System anstelle von Walkup-Musik ist ein todsicherer Weg, um seinen Einbruch zu beenden, da er bekanntermaßen durch Unbeholfenheit motiviert ist. Das würde er bestimmt hören.

2022