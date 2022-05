Startseite/Welt/ Nick Castellanos unterbricht Memorial Day Tribute mit Deep Drive to Left Field Nick Castellanos unterbricht Memorial Day Tribute mit Deep Drive to Left Field

Eine der mit Abstand lustigsten Nebenhandlungen im Baseball der letzten Jahre war die Neigung von Nick Castellanos, düstere Momente mit Homeruns zu unterbrechen. Es begann vor ein paar Jahren in Cincinnati, als Thom Brennaman mitten in einer Entschuldigung aufhörte, einige schreckliche Dinge in der Luft gesagt zu haben, um einen Castellanos-Homerun zu nennen. Castellanos machte dann weiter. Er hat Ehrungen für verstorbene Veteranen und Erläuterungen zu DUI-Anklagen unterbrochen.

Castellanos‘ letzte Kerbe im Gürtel kam am Memorial Day. Die Phillies empfingen die Giants an den Feiertagen und das Sendeteam war gerade dabei, eine Erklärung des goldenen Stuhls im Citizen’s Bank Park zu verpacken, der zu Ehren aller Veteranen, die das ultimative Opfer gebracht haben, als Castellanos tief ging, leer stehen wird.

Ein düsterer Moment bei Memorial Der Tag wird unterbrochen von, wer sonst, Nick Castellanos. pic.twitter.com/F3cJv6vDTB — Schreckliche Ankündigung (@awfulannouncing) Mai , 9349

Nicht zu fassen. Nick Castellanos schlägt erneut zu, um einen herzlichen Moment des Ansagers zu unterbrechen #mlb pic.twitter.com/9e3VQOewwy – Bill Waychunas (@waychunas) Mai , 69