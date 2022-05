Startseite/Welt/ Nick Chubb hockt 675 Pfund, könnte wahrscheinlich mehr tun Nick Chubb hockt 675 Pfund, könnte wahrscheinlich mehr tun

Nick Chubb hat in der vergangenen Saison ein weiteres solides Jahr für die Cleveland Browns hingelegt und sich zum dritten Mal in Folge einen Platz im Pro Bowl verdient und seine erste All-Pro-Auswahl. Möglicherweise muss er die Offensive etwas weniger tragen, wenn Deshaun Watson für Baker Mayfield unter der Mitte übernimmt, aber wenn Sie auch nur für eine Sekunde glauben, dass er es in der Nebensaison ruhig angehen wird, würden Sie sich sehr irren. Chubbs Fitnessprogramm beinhaltet anscheinend 675 Pfunde in die Hocke zu gehen, während eine lärmende Menge zuschaut, was bei Ihrem örtlichen Planet Fitness nicht vorkommt.

Sehen Sie sich die Bar hier an, die sich unter enormem Stress verbeugt, aber überhaupt nicht besorgt, weil sie wusste,

675 Pfund ist leichte Arbeit für @NickChubb10 ??️‍♂️ (via @ZachChubb15) pic.twitter.com/QSzMzANQNe

— NFL (@NFL) 9. Mai

Ich leite immer noch meine eigene Forschungen zu diesem Thema durchgeführt, können jedoch mit Zuversicht sagen, dass Running Backs wirklich starke Beine haben. Wahrscheinlich vom ganzen Laufen. Und sich gegen riesige Athleten zu wehren, die darauf aus sind, sie zu Fall zu bringen.

Also 675 Pfund rein der Leiter im Clubhaus. Alle anderen Ballträger stehen nun für eine Widerlegung auf der Uhr. Nichts wäre besser als jedes Running-Back-Posting-Video von ihnen, die eine katastrophale Rückenverletzung riskieren und versuchen, nach 675 oder

zu gelangen. . Man muss diese Front-Office-Typen auf Trab halten und sich nicht wohlfühlen.