Nick Kyrgios scherzte: „Ich fühle mich wie im letzten Tanz", als Reporter nach Anschuldigungen wegen Körperverletzung fragten

Nick Kyrgios war beim diesjährigen Wimbledon-Turnier Gegenstand vieler Diskussionen, da er in den letzten zwei Tenniswochen mit Schiedsrichtern und Reportern gleichermaßen aneinander geriet . Kyrgios wird am Mittwoch ein Viertelfinalspiel gegen Cristian Garín bestreiten, wird aber mit weitaus mehr Fragen darüber konfrontiert sein, was außerhalb des Platzes passiert. Am Dienstag wurde der Spieler angeklagt, Chiara Passari, seine Ex-Freundin, in Australien angegriffen zu haben.

Nach dem Training heute schwärmten Reporter von Kyrgios und fragten, ob er einen Kommentar zu den Anschuldigungen hätte. Kyrgios entschied sich erwartungsgemäß dafür, keine Fragen zu seinem Rechtsfall zu beantworten, scherzte jedoch: „Ich fühle mich wie in

The Last Dance, “ und teilte ein Lachen mit einem Mann, der neben ihm ging.