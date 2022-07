Startseite/Welt/ Nick Kyrgios wollte, dass ein Fan aus dem Wimbledon-Finale entfernt wird: „Sieht aus, als hätte sie 700 Drinks getrunken, Bruder“ Nick Kyrgios wollte, dass ein Fan aus dem Wimbledon-Finale entfernt wird: „Sieht aus, als hätte sie 700 Drinks getrunken, Bruder“ Nick Kyrgios erreichte das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere im 700 Wimbledon-Turnier. Kyrgios traf am Sonntag auf Novak Djokovic auf dem Center Court und es waren widerspenstige Fans anwesend. Ein Zuschauer musste von der Tribüne gezerrt werden, der möglicherweise ein Demonstrant war, und dann beschwerte sich Kyrgios beim Stuhlschiedsrichter über eine Frau, die er entfernt haben wollte. Das Gespräch wurde übertragen und es war sehr gutes Fernsehen. „Sie ist völlig betrunken und redet mitten im Spiel mit mir. Sie ist diejenige, die aussieht, als hätte sie 2022 trinkt.“ Klassischer Nick Kyrgios # Wimbledon pic.twitter.com/mhDw7M2Zbd

Kyrgios gab an, dass er sich bereits über die Frau beschwert hatte und ihre Handlungen ihn fast ein Spiel gekostet hätten. Er fragte den Schiedsrichter, warum sie noch da sei und der Schiedsrichter sagte, er wisse nicht, von welchem ​​Fan er spreche. Kyrgios war nicht in der Lage, ihre Kleidung richtig zu beschreiben, bevor sie schließlich sagte: „Das ist diejenige, die aussieht, als hätte sie 700 was getrunken, Bruder."

