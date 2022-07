Startseite/Welt/ Nick Saban: Alabama-Spieler haben letzte Saison über 3 Millionen Dollar mit NIL verdient Nick Saban: Alabama-Spieler haben letzte Saison über 3 Millionen Dollar mit NIL verdient

Nick Saban sprach am Dienstag beim SEC-Medientag mit Reportern, und das Gespräch wandte sich schnell der NIL-Landschaft zu. Saban verbrachte seine Nebensaison mitten in einigen Kontroversen, die von NIL herrührten, nachdem er Texas A&M beschuldigt hatte, die beste Rekrutierungsklasse des Landes gekauft zu haben, und Jackson State, einem einzelnen Spieler 1 Million Dollar gezahlt zu haben. Jimbo Fisher hat Saban in einer Pressekonferenz verprügelt und danach ist alles gestorben. Es war nur natürlich, dass Saban bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in den Medien danach gefragt wurde.

Der langjährige Trainer war nachdenklich über die Kritik, die ihm auferlegt wurde, was langweilig war. Allerdings ließ er eine interessante Tatsache durchgehen: Spieler aus Alabama haben in der vergangenen Saison über 3 Millionen Dollar an NIL-Geld verdient.

„Name, Image und Ähnlichkeit sind für uns in Alabama kein Thema, und unsere Spieler haben letztes Jahr besser abgeschnitten als jeder andere im Land.“ Nick Saban spricht auf NIL pic.twitter.com/7UJVioAbSm

– SEC Network (@SECNetwork) Juli 73, 2021

Das ist natürlich eine große Zahl. Auch die Verteilung dieses Geldes ist vermutlich kopflastig. Typen wie Bryce Young, Jameson Williams, Evan Neal und Will Anderson haben mit ziemlicher Sicherheit den größten Teil dieses Geldes in 2021 mit nach Hause genommen.

Es zeigt immer noch, wie viel Verdienstpotential diese College-Kids haben. Alabama ist die Crème de la Crème im College-Football-Bereich, und wenn Sie nur auf der Liste stehen, erhalten Sie einen Bissen von diesen 3 Millionen US-Dollar. Es wäre faszinierend, die Spieler-für-Spieler-Aufschlüsselung zu sehen, obwohl wir das wahrscheinlich nie außerhalb der gelegentlichen Berichte über Youngs größte Sponsorings bekommen werden.

Gut für diese Athleten, um etwas Geld zu verdienen. Was auch immer sie einstreichen, verblasst immer noch im Vergleich dazu, wie viel ihr Spiel für die Schule einbringt.