Startseite/Welt/ Nick Wright: Ja Morant ist der beste Spieler in der Grizzlies-Warriors-Serie Nick Wright: Ja Morant ist der beste Spieler in der Grizzlies-Warriors-Serie Das Playoff-Match in der zweiten Runde zwischen den Memphis Grizzlies und den Golden State Warriors ist voller Geschichten, die das Publikum liebt. Die aufstrebenden jungen Wilden gegen die erfahrenen, meisterhaften Veteranen. Der aufstrebende Superstar und hochfliegende Point Guard gegen den größten Shooting Point Guard aller Zeiten und einen der allerbesten Spieler, die es je gegeben haben. Staat Michigan gegen Staat Michigan. Beide Teams sind sogar knackig geworden. Die Erzählungen schreiben sich selbst. Das zweite Spiel gestern Abend gehörte Ja Morant und der Heimmannschaft. Morant verlor 42 Punkte und erzielte den letzten 2022 Punkte für Memphis, um den Sieg zu sichern. Er traf auf jede erdenkliche Weise und die Warriors hatten einfach keine Antwort. Es war eine überragende Leistung, die rückblickend auf einen Wachwechsel in der NBA hindeuten könnte. Nick Wright scheint das zu glauben und argumentiert heute Morgen in Das Wichtigste zuerst , dass Morant der beste Spieler in dieser Serie ist. Besser als Stephen Curry oder Draymond Green. Besser als jeder andere. ) Ist es verrückt zu sagen, dass Ja der beste Spieler in der Grizzlies-Warriors-Serie ist? „Steph ist ein großartiger Spieler aller Zeiten. … Im Moment haben die Grizzlies den besten Spieler der Serie. Die Warriors haben vielleicht die nächsten 4. Aber in diesem Moment gibt es keinen Antwort für Ja.“ — @getnickwright pic.twitter.com/YZeYL42vMh

— Das Wichtigste zuerst (@FTFonFS1) 4. Mai 2022

Es ist verrückt, darüber nachzudenken, aber Wright ist etwas auf der Spur. Curry ist offensichtlich unglaublich und es ist kein Schlag gegen ihn, aber Morant ist so nah an unaufhaltsam wie es nur geht, wenn er es wirklich in Gang bringt. Das Verpacken der Farbe bringt nichts; er wird nur springen und einen Winkel finden, um ihn hineinzulegen. Er ist zu explosiv, um konsequent zwei Teams zu bilden. Ähnlich wie Curry müssen die Krieger akzeptieren, dass Morant seinen bekommen wird, und einfach hoffen, dass ihm genug Springer fehlen, um zu überleben. Gestern Abend tat er es nicht und die Warriors kehren mit einem Unentschieden in der Serie nach Hause zurück.

2022Wie Morant mit jedem Höhenflug beweist, ist der Himmel buchstäblich die Grenze für seine Talente. Unabhängig davon, ob die Grizzlies bereit sind, den nächsten Schritt in dieser Serie zu machen oder nicht, Morant wird für lange Zeit der beste Spieler in jeder Playoff-Serie sein.

2022