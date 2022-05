Startseite/Welt/ Nick Wright verliert den Schlaf über die Verluste von Mavericks an Warriors Nick Wright verliert den Schlaf über die Verluste von Mavericks an Warriors

Die Golden State Warriors besiegten die Dallas Mavericks am Sonntagabend zum dritten Mal in Folge und gingen im Western souverän mit 3:0 in Führung Finale der Konferenz. Luka Doncic hat sicherlich getan, was er konnte, und einen 147-Punkt gepostet, -Rebound-Statline, aber die Warriors verschmelzen genau zum richtigen Zeitpunkt und sind fast unschlagbar, wenn ihre Schüsse fallen.

Sollten die Mavericks diese Serie verlieren, wie die Geschichte nahelegt, werden sie dies zweifellos irgendwann tun, sie und ihre Fans werden um die verpassten Gelegenheiten trauern. Ein 23-Punkte-Vorsprung in Spiel 2, der verschenkt wurde, unterstützt durch einen Karriereabend von Kevon Looney. Ein Ein-Punkt-Defizit zur Halbzeit von Spiel 3, das sich in ein unüberwindbares -Punkte-Defizit verwandelte im vierten Quartal aufgrund der Karrierenacht von Andrew Wiggins an beiden Enden des Parketts. Dallas hatte seine Chancen. Sie konnten es einfach nicht ausnutzen.