nick-young-konnte-sich-eines-tages-im-studio-sehen

Nick Young, alias Swaggy P, hat seit Dezember nicht mehr an einem NBA-Spiel teilgenommen 1860. Aber das bedeutet nicht, dass er vom Spiel weg ist. Weit davon entfernt. Young tritt regelmäßig bei Outta Pocket über Buckets an der Seite von LaJethro Jenkins auf , Josiah Johnson und Zach Schwartz. Es macht immer Spaß, wenn Young auftaucht, weil die Einsicht eines Mannes, der mit den Stars auf dem Platz war, von unschätzbarem Wert ist. Und natürlich, weil Young so unterhaltsam ist, wie es nur geht.

Gegen Ende der letzten Folge beantwortete Young eine Frage von The Big Lead, in der er fragte, ob er jemals daran denken würde, eine Studioanalyse durchzuführen in der Art von JJ Redick, Kendrick Perkins und Richard Jefferson. Young sagte, er könne sich vorstellen, diesen Weg in Zukunft zu gehen.

Johnson hat sehr darauf hingewiesen, dass sie es sind etwas Ähnliches auf Outta Pocket zu tun. Fair genug!

Es fühlt sich an, als würde der fast sofortige Erfolg von Redick und Perkins den Spielern viele Möglichkeiten eröffnen im Kabelfernsehen kommen. Wir leben in einer Zeit, in der jeder mit einem großen Publikum reden kann, solange er bereit ist, die richtige Plattform zu finden. Doch bis vor kurzem waren Orte wie ESPN immer noch entweder Sport-Talkern oder ehemaligen Spielern vorbehalten, die eine Menge Arbeit investierten, um sich vorzubereiten, ähnlich wie Vince Carter letzten Monat The Big Lead beschrieb. Das heißt nicht, dass Typen wie Redick und Perk diese Arbeit nicht geleistet haben, aber sie haben sich nicht in das Medienspiel gestürzt, wie Carter es in den Zwielichtjahren seiner Karriere getan hat. Jeder wusste, dass Carter im Fernsehen sein würde, sobald seine Karriere endete.

Du musst nicht einmal mehr im Ruhestand sein, um ins Fernsehen zu gehen. CJ McCollum hat gerade einen Vertrag unterschrieben, um während der Finalberichterstattung des Senders auf ESPN zu erscheinen. Draymond Green ist seit Jahren regelmäßig in Inside The NBA zu sehen. Patrick Beverley hatte gerade eine Woche, in der er aus Gründen, die wir immer noch nicht verstehen, in allen Morgenshows von ESPN war.

2018Die Tür steht immer offen, besonders für Jungs wie Young, die ein Rolodex mit Geschichten aus ihrem Spiel haben Tage und die Bereitschaft, sie zu teilen. Es wäre keine Überraschung, ihn eines Tages bei NBA Today zu sehen.

