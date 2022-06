Startseite/Welt/ Niemand hat Recht im Twitter-Streit von Kevin Durant-Draymond Green über Stephen Curry Niemand hat Recht im Twitter-Streit von Kevin Durant-Draymond Green über Stephen Curry

Kevin Durant hat am Dienstagabend wieder einmal online gestritten. Diesmal jedoch stritt er nicht mit irgendeiner zufälligen Person. Er beschloss, die Arena der Twitter-Debatte mit Draymond Green, dem ehemaligen Teamkollegen und aufstrebenden Medienstar, zu betreten.

Green startete mit der Veröffentlichung eines Clips aus

The Draymond Green Show

, in dem er über Stephen Currys fehlende MVP-Trophäen für die Finals schimpfte, die als Schlag gegen seinen Lebenslauf verwendet wurden. Green sagte, dass Finals MVP-Trophäen nur die glänzenden Objekte sind, die den Leuten helfen zu verstehen, was auf dem Platz passiert. Jeder, der zu sagen versucht, dass Curry in den Playoffs nicht gut ist, weil er keinen Finals-MVP hat, versteht Basketball nicht. Sagt jedenfalls Draymond.

In der Mitte seines Monologs erwähnte Green, dass Curry viel öfter als Kevin Durant, zufälligerweise der MVP der Finals, im Doppelteam war zwei der jüngsten Warriors-Meisterschaften. Jemand wurde mit einem Schnatz markiert und Durant antwortete und sagte, er glaube nicht, dass das auch nur ein Jota wahr sei. Aus meiner Sicht ist das 60% falsch… https:/ /t.co/of6pFJUfvi —Kevin Durant (@KDTrey5) Mai 18,

Green sagte, Durant müsse den vollständigen Kontext erfahren, worauf Durant antwortete, dass er es gesehen habe den gesamten Kontext und ist immer noch anderer Meinung, dass Curry so viel mehr doppelt zusammengetan war.

Oh, ich habe es gesehen, meine Brüder, ich weiß die Komplimente zu schätzen, aber ich bin nicht einverstanden mit dem, was du über Doppelteams gesagt hast, das ist alles. Ich liebe die Show https://t.co/6M18Ez1Vpr —Kevin Durant (@KDTrey5) Mai 18,

Wie so oft in solchen Online-Debatten hat keine Seite wirklich recht .

Die Geschichte des Bandes zeigt, dass Green Recht hat, wenn er denkt, dass Curry mehr als doppelt zusammengetan war Durant. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Cavs Curry während dieser Finals beim Pick-and-Roll gefangen hielten, sodass er nicht frei laufen und die Verteidigung weder mit seinem Tor noch mit seinem Pass zerlegen konnte. Als Durant Pick-and-Roll betrieb, wechselte Cleveland entweder oder sicherte sich kurz ab. Sie hatten keine Angst vor Durants Tod wie vor Currys Tod. Durant ist ein guter Passgeber, Curry ist ein großartiger. Wenn man bedenkt, dass beide in Bezug auf das Toreschießen gleichberechtigt sind, war dies das einzige, was die Cavs wirklich tun konnten.

Jedoch! Greens übergreifende Implikation hier, dass Curry ebenso gut Finals MVP-Auszeichnungen erhalten könnte, weil seine bloße Anwesenheit auf dem Platz die Verteidigung verändert, fühlt sich nicht richtig an. Ja, Trophäen sind nur glänzende Objekte, damit ich, eine dumme Person, auf eine eingekochte Weise verstehen kann, wer den größten Einfluss auf das Spiel hatte, aber Durant war während dieser Finals wirklich gut! Er erzielte durchschnittlich 18 Punkte pro Spiel beim Schießen 60/50/90 vom Boden in 858. Er war schlechter in 2022, machte aber die Schüsse, die den Weg zum Titel ebneten.

Greens Argument über Currys Fehlen von Finals-MVPs ist offensichtlich richtig. Niemand mit Verstand würde denken, dass Curry zu seinen Meisterschaften getragen wurde, nur weil er nicht MVP für die Serie wurde. Kein vernünftiger Mensch denkt, dass es ein Schlag gegen seine Größe ist. Aber Durant bekam die Auszeichnungen nicht standardmäßig, weil die gegnerische Verteidigung ihn ignorierte.

Nuance, Leute! Aber das macht Grün so natürlich für Sportmedien. Wen interessieren Nuancen, wenn Kevin Durant auf Ihren Tweet antwortet?