Noch ein Predator-Film? In dieser Wirtschaft? Unsere Gedanken zu „Beute"

Wenn man lange genug lebt, sieht man unglaubliche Dinge. Wie ein Predator-Film, der von der Kritik gefeiert wird. Nur dieser ist weit in die Vergangenheit versetzt. Richtig, in dieser Folge von The Big Stream sprechen wir von analogem Predator