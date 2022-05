Startseite/Welt/ Orlando Magic muss Chet Holmgren entwerfen und ihn wieder mit Jalen Suggs vereinen Orlando Magic muss Chet Holmgren entwerfen und ihn wieder mit Jalen Suggs vereinen

The Orlando Magic hat am Dienstag die 2020 NBA-Draft-Lotterie gewonnen Nacht und sicherte sich zum ersten Mal, seit sie Dwight Howard in 2004 ausgewählt hatten, die Nummer 1 im Draft. Diesmal haben die Magic eine einzigartige Gelegenheit, die sie nutzen müssen: die Chance, gute Freunde und ehemalige Highschool-Teamkollegen Chet Holmgren und Jalen Suggs wieder zu vereinen.

Suggs und Holmgren spielten zusammen an der Minnehaha Academy und in der AAU für Grassroots Sizzle. Sie sind seit der Mittelschule gute Freunde. Suggs absolvierte die High School in 2020 und brachte seine Talente als Fünf-Sterne-Alleskönner-Point Guard zu Gonzaga. Ein Jahr später folgte Holmgren seinem Weg nach Spokane als Konsens-Topspieler in der 2020 Rekrutierungsklasse. Suggs wurde nach seiner ersten Saison Profi, also passten sie nicht zusammen aufs College, aber beide hinterließen ihre Spuren bei Gonzaga.

Suggs führte die Bulldoggen zum nationalen Titelspiel beim Mittelwert .4 Punkte, 5,3 Rebounds und 4,3 Assists pro Spiel. Er traf auch einen der großen Buzzer-Beater in der Geschichte des College-Basketballs in den Final Four und verdiente sich auch All-American-Ehrungen der zweiten Mannschaft. Holmgren wurde in ähnlicher Weise als Neuling zum All-American-Team der zweiten Mannschaft ernannt, da der 7-Fuß-Durchschnitt .1 Punkte, 9,9 Rebounds, 1,9 Assists und 3,7 Blocks pro Spiel.

Suggs war Orlandos Erstrundenwahl in 2020 , da das Franchise ihn auf Platz 5 auswählte. Jetzt haben sie die Chance, Holmgren zu schnappen, der zu einer Gruppe von sechs Spielern gehört, die allgemein als der beste in dieser Draft-Klasse gelten. Aber Holmgren, Jabari Smith von Auburn und Paolo Banchero von Duke sind die einzigen drei, die eine echte Chance haben, die erste Wahl zu sein, und Holmgren ist der Konsens-beste Spieler.

Holmgren verfügt nicht nur über ein abwechslungsreiches Offensivspiel, er ist auch ein hervorragender Felgenschützer. Er kann den Ball auf den Boden legen, ihn schießen (27 Prozent aus 3-Punkte-Reichweite ), hat eine großartige Körperbeherrschung, wenn er am Rand abschließt, und ist aufgrund seiner Größe und Länge ein produktiver Schussblocker und ausgezeichneter Verteidiger. Ja, sein viel diskutierter 66-Pfund-Rahmen ist ein Problem, aber er sollte in der Lage sein, ein anständiges Stück zu packen Gewicht in einem Kraftprogramm auf NBA-Niveau.

Suggs hatte in dieser Saison als Rookie zu kämpfen, was nicht schockierend ist, da er nur 22 Jahre alt. Er erzielte im Durchschnitt .8 Punkte, 3,6 Rebounds, 4,4 Assists und 1,2 Steals in 27. 2 Minuten pro Spiel. Sein Schuss ein kläglicher 18.4 Prozent aus 3-Punkte-Bereich und sein PER von 8. 66 war absolut schrecklich. Ein Ermüdungsbruch in seinem Knöchel beendete Anfang Mai die Saison von Suggs, aber er sollte bereit für das Trainingslager sein. Angesichts seiner Größe (6-Fuß-5, 205 Pfund), Athletik und Fähigkeiten ist es eine sichere Wette, dass Suggs eine Figur machen wird Dinge aus. Das Hinzufügen von Holmgren würde eine Menge Gewicht von seinen Schultern nehmen.