Startseite/Welt/ Ozzie Guillen will gegen Jon Heyman kämpfen und nennt ihn auf Twitter einen Clown Ozzie Guillen will gegen Jon Heyman kämpfen und nennt ihn auf Twitter einen Clown

Die Tony-La-Russa-Saga in Chicago hat diese Woche eine weitere unerwartete Wendung genommen. Nach einem weiteren beispiellosen Schritt des 77-jährigen Managers rief der White Sox-Sender und ehemalige Manager Ozzie Guillen an La Russa „Rick Renteria mit Referenzen.“ Jon Heyman von der New York Post twitterte über diesen Kommentar und deutete an, dass Guillen versuchen könnte, seinen alten Job zurückzubekommen. Einen Tag später forderte Guillen Heyman zu einem Kampf auf Twitter heraus. Zuerst sind hier Heymans Tweets über Guillen.