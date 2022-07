Startseite/Welt/ Ozzie Guillen zu Tränen gerührt, als er während der White Sox Pregame Show über Schießereien im Highland Park sprach Ozzie Guillen zu Tränen gerührt, als er während der White Sox Pregame Show über Schießereien im Highland Park sprach Highland Park, Chicago, war am 4. Juli Schauplatz einer weiteren tödlichen Massenerschießung. Paradebesucher wurden von einem jungen weißen Mann mit einem AR terrorisiert. Ein paar Stunden später musste NBC Sports Chicago eine Vorschau auf das abendliche Spiel Chicago White Sox – Minnesota Twins sehen, das im Guaranteed Rate Field stattfand, etwa 15 Meilen südlich des Ortes, an dem die Tragödie des Tages stattfand. Ein sichtlich erschütterter Ozzie Guillen gab ein kurzes Statement zu der Tragödie ab. Ein emotionaler Ozzie Guillen sprach über die heutige tödliche Massenschießerei im Highland Park 🖤 pic.twitter.com/4JArJ6AN5O – White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) 4. Juli

„Ich bin traurig für die Familie und alle, die davon betroffen sind. Und ich bin stolz darauf, mein Leben in Amerika und besonders hier in Chicago, Illinios, zu gestalten. Die Heimat von Meine Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder, aber Tage wie diese… ist sehr, sehr schwer zu vergessen, weil ich sehe, wie diese Dinge immer und immer wieder passieren, und da ich jetzt Opa bin, siehst du, wohin wir gehen zu?“