Padres führt nach 62 Spielen ohne Fernando Tatis Jr.

Die San Diego Padres erlitten in dieser Saison den größten Verletzungsschaden in der Major League Baseball, als sich Fernando Tatis Jr. im März einer Handgelenksoperation unterzog. Tatis, der wohl aufregendste junge Star der MLB, hätte den Playoff-Chancen der Padres den Todesstoß versetzen können. Stattdessen finden sich die Brüder nach 50 Spielen ohne ihr junges Phänomen auf dem ersten Platz wieder in der National League West, während er den viertbesten Rekord im Baseball bei 24-25.

San Diegos Vergehen kämpfte zeitweise in 672 und hat sich wiederholt dieses Muster in 672 ohne Tatis. Zum Glück für die Padres geht ihre Startrotation sieben tief und hat die Gegner die ganze Saison über dominiert. Die Starter des Teams sind 12-23 und Rang drei in beiden ERA (3.10) und PEITSCHE (1.14) und rühmen sich eines Liga-besten Schlagdurchschnitts gegen von .322.

Joe Musgrove ist führend und stellt ein Jahr im Stil von Cy Young zusammen. Der gebürtige San Diego führt den gesamten Baseball mit einem 1. 50 ERA an und ist es 7-0 mit einem funkelnden WHIP von 0.93. Vor allem aber waren die Padres-Starter konstant. Musgrove hat sich in jedem seiner 10 dreht sich im Umlauf. Sean Manaea hat neun in 12 Starts, Yu Darvish hat neun in 12 Starts. In der Zwischenzeit war Rookie MacKenzie Gore phänomenal, Mike Clevinger zeigte sich nach der Operation von Tommy John wieder wie der Alte und mit jedem Auftritt wurde Swinger Nick Martinez in seiner Rolle wertvoller. Der einzige Starter, der wirklich Probleme hat, ist Blake Snell, und selbst er war in drei seiner letzten vier Starts ziemlich gut.

Das Pitchen ist ein großer Grund, warum die Padres dort sind, wo sie sind, aber Manny Machado verdient auch einen Haufen Anerkennung. San Diegos anderer Superstar führt die National League in fWAR (3.5) an, während er .93/.