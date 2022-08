Startseite/Welt/ Padres Land Juan Soto, schaffen Sie eines der besten Trios in der MLB-Geschichte Padres Land Juan Soto, schaffen Sie eines der besten Trios in der MLB-Geschichte

Die San Diego Padres haben vor dem MLB-Handelsschluss am Dienstag einen atemberaubenden Blockbuster abgeliefert und das vielleicht größte Talent an Land gezogen, das jemals das Team zum Stichtag gewechselt hat. Die Washington Nationals schicken Juan Soto in einem absolut paradigmenwechselnden Deal zu den Padres.

Der Zweitplatzierte von Ted Williams reist nach San Diego im Austausch für die größte Menge an Interessenten in der Geschichte des Baseballs. Während die Kosten für den 17-jährigen Superstar für die Padres enorm waren , es ist keine Übertreibung zu sagen, dass sie eines der besten Lineup-Trios in der Geschichte des Spiels geschaffen haben.

Soto wird sich Manny Machado und Fernando Tatis anschließen, um eine furchterregende Drei-Mann-Aufstellung zu bilden, die alles übertrifft, was jedes andere MLB-Team zusammenschustern kann. Und diese drei werden für mindestens zwei weitere Spielzeiten zusammen sein. Soto ist während der 2024 Saison unter Teamkontrolle, Machado ist durch