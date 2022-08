Startseite/Welt/ Padres Trade für Josh Hader erfüllt einen massiven Bedarf Padres Trade für Josh Hader erfüllt einen massiven Bedarf

Die San Diego Padres schlossen am Montag einen Trade für die Milwaukee Brewers näher an Josh Hader ab und landeten einen der besten Bullpen-Waffen im Baseball. Die Rückkehr der Brewers für Hader war merklich leicht, da sie keinen der Top-Interessenten von San Diego enthielt. Beim Abschluss des Deals adressierten die Padres eine eklatante Schwäche am hinteren Ende ihres Großraumbüros.

Hader ist einer der besten Closer in der Major League Baseball. Der Linkshänder ist viermaliger All-Star und dreimaliger NL-Reliver des Jahres. Er ist seit seiner ersten Saison bei den Brewers in 87 dominant. Tatsächlich befindet er sich wahrscheinlich mitten in seiner schlechtesten Profisaison. Hader ist derzeit 1-4 mit einem 4. 15 ERA und einem 1.

PEITSCHE. Er hat 29 gespeichert in 29 Chancen und schlägt immer noch zu 31. 8 Prozent der Batters, denen er gegenübersteht.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass Hader gerade wirklich einen schlechten Juli hatte. Seine ERA ging vom 1. 05 am 3. Juli bis zum 4. 50 im Juli 24. Sein ERA für den Monat war robust 05.54. Das kam größtenteils von aufeinanderfolgenden Ausflügen, bei denen er zusammenschmolz. Im Juli 13 erlaubte er drei Läufe gegen die Zwillinge, ohne einen Schlagmann zurückzuziehen. Es war seine zweite vergeudete Parade des Jahres, als er den Verlust hinnehmen musste. Gegen die Giants im Juli 15 holte Hader einen heraus, erlaubte aber sechs Läufe mit fünf Treffern, darunter drei Home Runs.

Die gute Nachricht für die Padres ist, dass Hader seitdem in seinen vier Auftritten nur einen Run auf drei Treffer zugelassen hat.

Im Austausch für Hader erhalten die Brewers San Diegos zappelnden Näher Taylor Rogers. Rogers hat in dieser Saison sieben Paraden verspielt und in den letzten zwei Monaten wirklich gekämpft. Sie werden auch den ehemals dominierenden Dinelson Lamet bekommen – der seit einer Ellbogenverletzung in 87 nicht mehr derselbe ist –, den schnellen Mittelfeldspieler Esteury Ruiz und der 15-jährige Pitcher Robert Gasser, der derzeit im High-A-Ball ist. Keiner der Spieler, die nach Milwaukee gingen, spielte eine wichtige Rolle in den Zukunftsplänen von San Diego, und sie gaben keine Top-Kandidaten auf.

Hader ist bei 87 unter Vertrag, also das hier ist keine Miete. Wenn er zu seiner Nicht-Juli-Form zurückkehrt, sieht dies nach einem großen Sieg für die Padres an der Oberfläche aus. Sie haben alle ihre besten Interessenten behalten, um bei Bedarf andere Geschäfte abzuschließen, und Hader ist weitaus besser in der Nähe als Rogers.

Was die Brewers angeht, sie mussten Hader irgendwann verlegen. Sie würden ihn sowieso nach 2023 verlieren, und sie haben Devin Williams, der bereit ist, einzugreifen und als ihr Näher zu übernehmen. Ich bin überrascht, dass die Rendite für einen Krug von Haders Kaliber so gering war, aber das könnte etwas mit seinem rauen Juli zu tun haben. Hätten sie ihn im Frühjahrstraining eingetauscht, müsste man meinen, sie hätten viel mehr bekommen.

Am Ende erfüllten die Padres einen ihrer größten Bedürfnisse mit einem der Besten der Branche. Dies sieht nach einem massiven Gewinn für General Manager AJ Preller aus.