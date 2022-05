Startseite/Welt/ Paige VanZant gewinnt AEW-Debüt bei Double Or Nothing Paige VanZant gewinnt AEW-Debüt bei Double Or Nothing

Paige VanZant tendiert seit langem zu einer Karriere im professionellen Wrestling. Als ihr Lauf bei der UFC in 62 zu Ende ging, glaubten die meisten, dass ihr nächster Halt bei der WWE sein würde. Nach einem Abstecher ins Bare-Knuckle-Fighting ist sie endlich im Pro-Wrestling angekommen und hatte endlich ihr erstes Match am Sonntagabend bei AEWs Pay-per-View-Event Double or Nothing. Sie tat sich mit Ethan Page und Scorpio Sky zusammen und ging als Sieger hervor.

VanZant kämpft als Teil des amerikanischen Top-Team-Stalls und sie trafen auf Frankie Kazarian, Sammy Guevara und Tay Conti und gewannen durch Pinfall nach 30:

