pat-mcafee-show-trennt-sich-von-siriusxm,-mad-dog-radio

Pat McAfees Stern steigt in der Welt der Sportmedien seit mehreren Jahren rasant an, und seine Radiosendung/sein Podcast Die Pat McAfee Show ist für Sportfans zu einer immer wichtigeren Anlaufstelle geworden. Die Show von McAfee war live auf YouTube, in Podcast-Form und im Mad Dog Radio von SiriusXM zu hören. Ab Montag beherbergt diese letzte Verkaufsstelle das Programm nicht mehr.