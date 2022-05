Pat McAfee verprügelt Grant Cohn nach einer Auseinandersetzung mit Javon Kinlaw

Wenn Sie in den letzten Tagen im Internet waren, haben Sie wahrscheinlich gehört, dass Javon Kinlaw Grant Cohn, ein anerkanntes Medienmitglied, verfolgt Abdeckung der San Francisco 49ers. Kinlaw konfrontierte Cohn – der im Grunde ein professioneller Troll ist – mit Dingen, die er über das defensive Tackle der Niners sagte, das einen großen Gestank verursachte. Pat McAfee hat sich am Donnerstag zu dieser Geschichte geäußert und er hat Cohn absolut nicht zurückgehalten.

McAfee hat Cohn wiederholt verprügelt und sich laut gefragt, wie um alles in der Welt er gelandet ist sich zu qualifizieren und wie er sich überall in der Nähe des Teams aufhalten darf. Es war ein großartiges Segment und McAfee hat mit Sicherheit alle richtigen Töne getroffen.

Hier ist, was er zu sagen hatte:

Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie Cohn von der 49er und die NFL. Er ist kein Reporter, er ist nur ein Typ, der ständig trollt und hinter Spielern her ist. Wie darf so ein Typ in die Umkleidekabine? Dafür müssen sich sowohl die Niners als auch die Liga verantworten.