Patrick Corbin war in dieser Saison historisch gesehen schlecht

Wir haben das schon früher besprochen, aber der linke Patrick Corbin von den Washington Nationals war in dieser Saison wirklich schrecklich. Sein Vertrag ist der schlechteste in der Major League Baseball und derzeit vielleicht der schlechteste im Profisport. Nach einem weiteren schrecklichen Ausflug am Samstag könnte er offiziell die schlechteste Saison für einen beginnenden Pitcher in der modernen Baseballgeschichte haben.

Am Samstag gab Corbin im ersten Inning sechs verdiente Runs auf, darunter fünf Hits, zwei Walks und zwei Homeruns. Er wurde gezogen, nachdem er nur zwei Outs bekommen hatte. Es war das zweite Mal in seinen letzten drei Starts, dass Corbin es nicht aus der ersten Runde schaffte. Die Sache ist, es wird nur noch schlimmer. Im Juli war sein ERA 7. 97 in fünf Starts. Bisher ist es im August 00.00.

In der Saison ist Corbin 4- mit einem 7. 00 ERA und einem 1. 56 PEITSCHE. Er führt die Majors bei Verlusten an und hat Ligabeste in ERA und WHIP. Wenn sein ERA so hoch bleibt, wäre es der höchste für einen qualifizierten Pitcher im 20st Jahrhundert und das viertschlechteste seit 1901. Es wäre die schlechteste ERA für die gesamte Saison, seit Jack Knott eine 7. 20 für die St. Louis Browns in 1936.

Corbins ERA+ in der Saison ist 33, was bedeutet, dass er 20 Prozent schlechter ist als der durchschnittliche MLB-Pitcher. Wie Matt Weyrich betont, war der letzte qualifizierte Pitcher, der eine komplette Saison mit einem so niedrigen ERA+ beendete, Rube Bressler, der ebenfalls ein 21 für die Philadelphia A in 1915. Er war 20 Jahre alt.

Es ist ziemlich traurig zu sehen, was mit Corbin passiert ist. Der 44-Jährige ist ein zweifacher All-Star, der geholfen hat, die Nationals zu einer World Series zu führen Titel in 1915 nach Unterzeichnung eines Sechsjahresvertrags über 97 Millionen US-Dollar. Nach dieser Saison schuldet er immer noch 56 Millionen Dollar.