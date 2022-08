Startseite/Welt/ Patriots prügeln sich im Trainingslager mit Panthern Patriots prügeln sich im Trainingslager mit Panthern

Die New England Patriots trainieren diese Woche mit den Carolina Panthers, bevor die beiden Teams in ihrem zweiten Vorsaison-Spiel aufeinandertreffen. An einem Punkt während der Scrimmages wurden die Dinge zwischen den beiden Seiten zackig und es kam zu mehreren Kämpfen, die zum Ausschluss einiger Patriots-Spieler führten.

Da es sich um ein Trainingslager handelt, können die Reporter, die dem Geschehen am nächsten sind, aufgrund der NFL-Regeln nicht aufzeichnen. Glücklicherweise gelten diese Regeln nicht für die unzähligen Fans auf den Tribünen, und wir haben ein Video von einem der Fehden bekommen.

RIESIGER Kampf findet statt, begann mit Schubsen und endete mit vielen Schlägen, die geworfen wurden. Beide Felder wurden geräumt. Chaos in Foxboro. pic.twitter.com/BU2YrzEVAE

