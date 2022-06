Startseite/Welt/ Paul Finebaum: Nick Saban hat Jimbo Fisher während SEC-Meetings „wie eine Fliege auf Ihrem Kartoffelsalat“ weggescheucht Paul Finebaum: Nick Saban hat Jimbo Fisher während SEC-Meetings „wie eine Fliege auf Ihrem Kartoffelsalat“ weggescheucht

Die SEC hatte vor ein paar Wochen selbst eine Art Bürgerkrieg, als Nick Saban und Jimbo Fisher sich über NIL-Rekrutierung und den Stand der Dinge austauschten Angelegenheiten im College-Football. Saban zielte auf Texas A&M, während er sich über die unfairen Vorteile beschwerte, die jetzt bei der Rekrutierung nach den neuen NIL-Regeln gewährt werden, und veranlasste Fisher, eine ganze Pressekonferenz zu veranstalten, in der er auf diese Anschuldigungen reagierte und selbst einige große Aufnahmen bei Saban machte. Es war alles etwas Besonderes.

Die SEC hat diese Woche ihre Frühjahrssitzungen abgehalten, Sitzungen, an denen alle SEC-Trainer teilnehmen. Was bedeutet, dass Saban und Fisher seit ihrem Krieg der Worte vermutlich in der gleichen Nähe sein würden. Paul Finebaum hatte Stiefel am Boden und erschien auf