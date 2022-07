Startseite/Welt/ Paul Finebaum schlägt eine durch Geld motivierte Neuausrichtung der College-Leichtathletik vor Paul Finebaum schlägt eine durch Geld motivierte Neuausrichtung der College-Leichtathletik vor

Am Donnerstag gab es wichtige Neuigkeiten, die Amerika bis ins Mark erschütterten: UCLA und USC ziehen aus dem Pac-12 zu den Big Ten. Die beiden renommierten College-Leichtathletikinstitutionen aus Kalifornien entschieden, dass sie sich ihren natürlichen Rivalen in den Überführungsstaaten anschließen würden, Logistik und Kohlenstoffemissionen seien verdammt.

Paul Finebaum erschien heute Morgen bei

Get Up

. um über die Ausbreitung der Big Ten zu diskutieren und schlug vor, dass der gemeldete Umzug durch … Geld motiviert war? In der College-Leichtathletik? Warum. Ich niemals! )“Ich versuche, meinen zynischen Hut abzunehmen, was heute in der College-Leichtathletik unmöglich ist. … Hier geht es um Geld, schlicht und einfach. … Sie sind ein gieriger Haufen. Das ist es, was sie interessiert.“ @finebaum teilt Seine Gedanken, nachdem USC und UCLA zu den Big Ten verschoben wurden 👀 pic.twitter.com/EvFV12d6ps — Aufstehen (@GetUpESPN) 1. Juli 2022

Finebaum verwendete das Beispiel von Softballspielern, die für eine Wochenendserie von Kalifornien nach New Jersey fliegen, was wirklich klingt absurd, wenn man das so formuliert. So ziemlich jede Nicht-Fußball- oder Basketballreise für die Kinder in den nicht einkommensorientierten Sportarten ist einfach ein verrücktes Unterfangen, wenn die beteiligten Schulen dies ernsthaft in Betracht ziehen.

Finabaum sagte, er versuche, nicht zynisch zu sein, gab aber zu, dass dies unmöglich sei. Dann verglich er, was in der SEC und den Big Ten vor sich geht, mit dem, was Unternehmen an der Wall Street tun, wenn Großkonzerne um Ihr Geld streiten.

„Hier geht es um Geld, schlicht und einfach. Lassen Sie sich von keinem College-Kommissar oder Präsidenten etwas anderes sagen. Sie sind ein gieriger Haufen. Das ist es, was sie tun Und die Schüler, die zufällig Leichtathletik spielen, sind der Bauer dieses großen Preises.“