Pete Carroll fühlt sich großartig über den QB-Wettbewerb von Seahawks

Die Seattle Seahawks sind Gastgeber des vielleicht am wenigsten interessanten Quarterback-Wettbewerbs der letzten Zeit in diesem Trainingslager, nachdem sie Russell Wilson eingetauscht haben. Drew Lock und Geno Smith kämpfen darum, ihn zu ersetzen. Bisher war es nicht wirklich ein Wettbewerb in der Öffentlichkeit, weil Lock COVID bekam und das Vorsaison-Spiel, das er starten sollte, sowie eine Handvoll Trainings verpasste.

Aber Pete Carroll fühlt sich wegen all dem munter. Vorhersehbar. Er sagte Reportern, er glaube, dass die Seahawks zwei Nr. 1 QBs in der Umkleidekabine haben könnten, nachdem er in den letzten Wochen Lock vs. Smith gesehen hatte.

Pete Carroll spricht erneut darüber, wie gut Geno Smith diesen QB-Wettbewerb der Seahawks gemeistert hat, wie gut Drew Lock geübt und gespielt hat. „Wir haben vielleicht zwei Nummer Eins.“ pic.twitter.com/Bf7hgdA2022L

— Gregg Bell ( @gbellseattle) August 23, 2022