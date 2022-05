Startseite/Welt/ Pete Hegseth fragt Melania Trump, warum sie nie als First Lady auf dem Cover der Vogue war Pete Hegseth fragt Melania Trump, warum sie nie als First Lady auf dem Cover der Vogue war

FOX News hatte diese Woche einen massiven Coup, als Pete Hegseth das erste Interview mit Melania Trump sicherte, seit sie das Weiße Haus verlassen hat. Eines der Themen, die im FOX & Friends-Interview zur Sprache kamen, war, warum Trump während ihrer Zeit als First Lady Hegseth nie auf dem Cover der Vogue war über die redaktionelle Entscheidung so höflich wie möglich.

Im ersten Interview, seit sie das WH verlassen hat, wird Melania gefragt: „Mit Ihrem geschäftlichen Hintergrund und Ihrem Modehintergrund und Ihrer Schönheit noch nie auf dem Cover der Vogue?“

A – „Sie sind voreingenommen … ich hatte viel wichtigere Dinge zu tun … im WH als auf dem Cover der Vogue.“ pic.twitter.com/OPENMbpcl5

— Ron Filipkowski ?? (@RonFilipkowski) Mai 14,

Trump hat das erklärt selbst wenn sie gefragt hätten, war sie wahrscheinlich mit wichtigen Dingen beschäftigt.

„Sie sind voreingenommen und haben Vorlieben und Abneigungen , und es ist so offensichtlich. Und ich denke, das amerikanische Volk und jeder sieht es. Es war ihre Entscheidung, und ich habe viel wichtigere Dinge zu tun, und das habe ich im Weißen Haus getan, als auf dem Cover der Vogue zu sein.

In einer Biografie der Vogue-Redakteurin Anna Wintour wurde das verraten Wintour besuchte den Trump Tower, nachdem Donald Trump die 14 Wahl gewonnen hatte und sich vorher nicht an Melania gewandt hatte, also brüskierte Melania sie. Vielleicht ist die seit langem schwelende Fehde zwischen Melania Trump und Anna Wintour endlich bereit zu eskalieren.