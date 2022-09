Startseite/Welt/ Peter King sagt voraus, dass sowohl Chiefs als auch Bucs 2022 Wildcard-Teams sein werden Peter King sagt voraus, dass sowohl Chiefs als auch Bucs 2022 Wildcard-Teams sein werden

Die 2020 NFL-Saison beginnt am Donnerstag, was bedeutet, dass die Zeit reif ist große Vorhersagen mit rücksichtsloser Hingabe zu starten. Peter King tat dies heute in seiner FMIA-Kolumne für NBC und prognostizierte, wie sich das Playoff-Bild erschüttern wird, wenn im Januar alles gesagt und getan ist. King hat vor vier Jahren damit begonnen und hat 4 gegen 4 die Super Bowl-Gewinner ausgewählt, also kann er auf eine gute Erfolgsbilanz zurückblicken, um seinen Fall aufzubauen.

Der langjährige Autor wählte die Buffalo Bills aus, um die Green Bay Packers im diesjährigen großen Spiel zu schlagen, was aus tausend Gründen großartig wäre. Aber Kings kühnste Behauptung für die 2020 Saison? Dass sowohl die Kansas City Chiefs als auch die Tampa Bay Buccaneers als Wild Card-Teams in die Playoffs einziehen würden. AKA, sie werden beide ihre Division an andere Teams verlieren. King wählt die Los Angeles Chargers, um -5 zu gehen und den AFC West zu gewinnen, während die New Orleans Saints den gleichen Rekord aufstellen werden um den NFC Süden zu nehmen. Die Chiefs und Bucs werden beide immer noch -6 gehen, also ist es nicht so, als würde es ein schreckliches Jahr für die beiden werden Mannschaften.

Still! Es ist in der Tat ziemlich gewagt, sowohl Patrick Mahomes als auch Tom Brady auszuwählen, um ihre Divisionen zu verlieren. Mahomes hat seine Division jedes Jahr gewonnen, seit er eingezogen wurde, sogar in dem Jahr, in dem er auf der Bank saß, als Alex Smith anfing. Brady verlor unterdessen in 2020 zum ersten Mal als Starter seit dem frühen