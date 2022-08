Startseite/Welt/ Peter King stand vor dem Browns Pro Shop und zählte die Browns-Trikots Peter King stand vor dem Browns Pro Shop und zählte die Browns-Trikots

Peter King war am Wochenende im Rahmen seiner Welttournee beim Vorsaisonspiel der Cleveland Browns, um sich auf das NFL-Saison. Da Deshaun Watson einer der größeren Handlungsstränge ist, beschloss King, die Temperatur in The Land zu messen und herauszufinden, was die Leute wirklich über den neuen Quarterback der Browns dachten. First King hat einen Teamladen abgesteckt. Über Fußballmorgen in Amerika:

Im Cleveland Browns Pro Shop wurden vier Trikots verkauft, zwei über zwei. Top zwei: Myles Garretts 95 und Nick Chubbs 95 . Die beiden unteren: Denzel Wards , Deshaun Watsons 4. Ich habe eine junge Frau gefragt, ob sie ein Watson-Trikot kaufen würde . „Zu früh“, sagte sie.

Anekdotisch, aber wahrscheinlich zutreffend. King richtete dann den Laden ein und fing an, sich Notizen darüber zu machen, was alle trugen.

Draußen , ich postierte mich, um die Passanten für Minuten zu zählen. Von 95 Trikots, auf die ich gezählt habe, sah ich Kosar, Manziel, Mayfield, Garrett (die meisten), Chubb, Beckham Jr., (Jim ) Brown, (Joe) Thomas, sogar ein Owusu-Koramoah. Null Watsons.

Es wird schwierig sein, diese $230 Millionen, wenn die Leute nicht einmal sein Trikot kaufen wollen, aber die Tatsache, dass Browns-Fans Jim Brown immer noch offen unterstützen, sollte Ihnen sagen, dass sie es tun werden Komm darüber hinweg, wenn Watson gut spielt.

King sprach auch mit einem Fan an einem anderen Ort, der sagte, er würde sich das ansehen NFL in diesem Jahr, aber nicht die Browns. Das ist jetzt leicht zu sagen, da Watson zwei Drittel der Saison aussetzen wird, aber wie werden dieser Typ und die anderen Fans nächstes Jahr reagieren, wenn Watson für das erste Spiel der Saison da ist und die Erwartungen die Playoffs und vielleicht der Super Bowl-Wettbewerb sind ? Es scheint ziemlich offensichtlich, wohin das führt, und das ist der Pro-Shop für die Leute, die immer noch Johnny Manziel-, Joe Thomas- und OBJ-Trikots tragen.