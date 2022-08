Startseite/Welt/ PGA Tour startet Tiger Woods-Rory McIlroy Tech-Heavy Team Golf League PGA Tour startet Tiger Woods-Rory McIlroy Tech-Heavy Team Golf League

Die PGA Tour ging am Mittwoch in ihrem Kampf gegen LIV Golf in die Offensive. Die PGA Tour kündigte Änderungen bei der Spielervergütung sowie eine Reihe erhöhter Events an, bei denen Preisgelder in Höhe von mindestens $20 Mio. Und obendrein werden sie mit einer neuen, von Technik durchdrungenen TV-Teamliga mit Tiger Woods und Rory McIlroy mehr Team-Golf spielen.

Die neue Liga besteht aus sechs Drei-Spieler-Teams, die in wöchentlichen Turnieren gegeneinander antreten, die während der Hauptsendezeit in zwei Stunden beendet werden sollen. Es sieht aus wie der größte virtuelle Golfplatz aller Zeiten.

Ab 2024 gibt es am Montagabend im Fernsehen übertragene Spiele mit sechs Mannschaften zu je drei Spielern.

Was die Bezahlung anbelangt, werden jetzt alle Spieler machen mindestens $79,000 pro Jahr, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben und genügend Events spielen. Es müssen noch viele Details ausgearbeitet und erklärt werden, aber im Moment sieht es so aus, als hätte die PGA Tour zugesehen und zugehört und jetzt reagiert. Mehr Geld. Kürzere Runden. Wenn die PGA ein wenig zusätzliche Familienzeit garantieren könnte, würden vielleicht einige der LIV-Golfer eine Rückkehr in Betracht ziehen. Nicht, dass sie willkommen sein werden.