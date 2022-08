Startseite/Welt/ Phil Michelson, Bryson DeChambeau und andere LIV-Golfer verklagen die PGA Phil Michelson, Bryson DeChambeau und andere LIV-Golfer verklagen die PGA

Phil Mickelson, Bryson DeChambeau und neun weitere LIV-Golfer verklagen laut Wall Street Journal die PGA wegen ihrer Sperren. Diese Nachricht kommt Tage, nachdem DeChambeau Tucker Carlson gesagt hat, er sei sicher, dass die Spieler und die PGA es irgendwie herausfinden würden, und dann LIV mit einem neuen Pizzaladen mit besserer Pizza verglichen hat, bei dem man bezahlt, dort zu essen. Ich denke, meine Frage ist, wenn die Pizza besser ist und Sie gut dafür bezahlt werden, sie zu essen, warum sollten Sie dann so unbedingt in den alten Pizzaladen zurückkehren wollen?

Außerdem war eines der großen Verkaufsargumente von LIV, weniger Events zu haben und all die zusätzliche Zeit, die Spieler mit ihren Familien und so weiter verbringen konnten. Jetzt wollen die LIV-Golfer LIV-Events plus PGA-Events spielen? Scheint keine große Pause zu sein. Wie viel Pizza können diese Leute essen!?

Talor Gooch, Matt Jones, Hudson Swafford, Abraham Ancer, Jason Kokrak, Carlos Ortiz, Pat Perez, Ian Poulter und Peter Uihlein sind die anderen Golfer an der Klage beteiligt. Gooch, Jones und Swafford wollen in den FedEx Cup Playoffs spielen, die nächste Woche beginnen. Sollten sie ihre Wünsche erfüllen, stellt die PGA sie hoffentlich für Pressekonferenzen zur Verfügung. Ich bin mir sicher, dass viele Fragen auf sie warten werden.