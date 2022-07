Startseite/Welt/ Phil Mickelson hat beim LIV Golf Event in New Jersey geschimpft Phil Mickelson hat beim LIV Golf Event in New Jersey geschimpft

Phil Mickelson ist im Wesentlichen das Aushängeschild für die von Saudi-Arabien unterstützte LIV-Golftour im Guten wie im Schlechten. Am Freitag, während des LIV-Turniers im Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey, bekam Mickelson ein Ohr von den anwesenden Fans. Er wurde über die Verbindung der Tour zur saudischen Königsfamilie beschimpft.