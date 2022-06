Startseite/Welt/ Phil Mickelson trifft den ersten Schuss seiner LIV-Golfkarriere in der Augusta National Golf Club-Ausrüstung, die sich schnell ändert Phil Mickelson trifft den ersten Schuss seiner LIV-Golfkarriere in der Augusta National Golf Club-Ausrüstung, die sich schnell ändert

LIV Golf kündigt sich heute in London mit tatsächlicher Aktion der Welt an und die Stimmung kann nur als „einzigartig“ beschrieben werden. Golffans auf der ganzen Welt haben ein Auge auf die RBC Canadian Open, eines auf der anderen Seite des Teiches auf diese aufstrebende Liga, die entweder alles verändern oder auf spektakuläre Weise abstürzen und brennen könnte, eines auf ihren Posteingang, als PGA Tour Commissioner Jay Monahan eine scharf formulierte E-Mail sendet, und ein weiterer auf der lächerlichen neuen Rangliste, die live auf YouTube gestreamt wird. Unnötig zu erwähnen, dass allen schwindelig ist.

Deshalb sind die etablierten Golfmedien so wichtig, um einen kühlen Kopf zu bewahren, während die Welt um sie herum brennt. Scharfäugige Schriftsteller konnten nicht umhin zu bemerken, dass Phil Mickelson, die treibende Kraft hinter dem Steuer dieses Bad Boy-Piratenschiffs, seinen ersten Schlag des Tages in einer Weste mit dem Logo des Augusta National Golf Club machte, nur um einen zu machen Garderobenwechsel in der Mitte.

Phil Mickelson feuerte an der erste Abschlag bei Centurion #LIVGolf pic.twitter.com/TeMdma7zfB – Lawrence Ostlere (@lawrenceostlere) 9. Juni 2022

Es scheint, dass Phil schwarze Westen gewechselt hat, was darauf hindeutet, dass er das ANGC-Logo sehen *wollte*, wenn er den ersten Abschlag in einer Rebellenliga trifft, die er anscheinend mitgegründet hat. Was ich sagen muss, ist in einer Woche voller seltsamer Aktivitäten wahrscheinlich das seltsamste. pic.twitter.com/xwfKVBLTy2

– Kyle Porter (@KylePorterCBS) 9. Juni 04